Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России

Речь идет об указе, изначально изданном из-за якобы причастных к кибератакам россиян

13 апреля 2025, 09:50, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении сроком на один год пакета санкций против России, который был введен его предшественником на посту главы государства Джо Байденом. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об указе от 15 апреля 2021 года – его администрация президента неоднократно расширяла и продлевала. Изначально туда вошли российские физические и юридические лица, якобы причастные к кибератакам. Позднее список стал расширяться: в него включили тех, кто якобы помогал обходить уже введенные санкции финансовыми и иными операциями.

Отметим, что 27 февраля Трамп также на год продлил действие санкций, введенных в отношении России в связи с "угрозой территориальной целостности Украины". Речь идет об указе, который подписали еще в 2014 году.