Трамп выступил против передачи кассетных боеприпасов Киеву

Политик считает, что это решение затягивает США в третью мировую войну

12 июля 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывший президент США Дональд Трамп выступил против решения Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы, пишет РИА Новости.

Политик считает, что это затягивает США в третью мировую войну.

Также он отметил, что неразорвавшиеся кассетные снаряды несут угрозу мирному населению на десятилетия вперед.

По его словам, отправка таких боеприпасов из-за нехватки у США других вооружений говорит о необходимости деэскалации конфликта.

Трамп считает, что нынешний президент Джо Байден раскрывает секретную информацию, говоря о сокращении запасов американских вооружений.

"Это определенно означает, что нам не следует отправлять Украине последние запасы в то время, как наши собственные арсеналы… значительно снизились", – сказал Трамп.

На прошлой неделе помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы, пока США наращивают производство обычных снарядов. При этом Украина, как утверждают в Белом доме, предоставила письменные гарантии, что будет использовать это оружие очень осторожно.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя решение Вашингтона, заявил, что Москва, понимая, какую угрозу несут кассетные боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации. Но в качестве ответа ВС РФ будут вынуждены использовать аналогичные средства.

Чем опасны кассетные боеприпасы?

При применении кассетные боеприпасы разрываются в воздухе и выпускают множество маленьких бомб, которые могут покрыть территорию, равной площади нескольких футбольных полей. В 2008 году более ста государств подписали международную Конвенцию, запрещающую использование, передачу, производство и хранение таких боеприпасов. США, Украина и Россия этот документ не подписывали.