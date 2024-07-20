Трамп созвонился с Зеленским

Экс-президент США пообещал в случае победы на предстоящих выборах положить конец насилию

20 июля 2024, 17:04, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским в соцсети Truth Social.

Он отметил, что Зеленский поздравил его с успешной Национальной республиканской конвенцией и выдвижением кандидатом на пост президента.

Трамп пообещал, что в случае победы на выборах он "принесет мир" и сможет способствовать соглашению, которое "положит конец насилию".

Нового главу государства американцы будут выбирать 5 ноября.