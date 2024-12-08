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Трамп: Украина хотела бы заключить с РФ мирное соглашение

По его словам, потери ВСУ составили 400 тысяч военнослужащих

08 декабря 2024, 14:53, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта. Как сообщает РИА Новости, в записи в соцсети Truth Social он призвал к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров.

"Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие... Нужно немедленное прекращение огня и начало переговоров. Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей разрушено, и если это продолжится, это может обернуться чем-то гораздо большим и худшим", – написал он.

Он также заявил, что потери Киева в ходе конфликта составили 400 тысяч военных и "гораздо больше мирных жителей".

Россия Политика украина

Комментарии 3

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Гость

15:03:47 08-12-2024

Время покажет

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Андрей

20:43:31 08-12-2024

Руки в гору, паспорт в зубы, оружие с отсоединенным магазином и раскрытым патронником - к осмотру - перед собой на землю.

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Гость

11:49:58 09-12-2024

На их сайтах такого нигде не написано.

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