Трамп: Украина хотела бы заключить с РФ мирное соглашение
По его словам, потери ВСУ составили 400 тысяч военнослужащих
08 декабря 2024, 14:53, ИА Амител
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта. Как сообщает РИА Новости, в записи в соцсети Truth Social он призвал к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров.
"Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие... Нужно немедленное прекращение огня и начало переговоров. Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей разрушено, и если это продолжится, это может обернуться чем-то гораздо большим и худшим", – написал он.
Он также заявил, что потери Киева в ходе конфликта составили 400 тысяч военных и "гораздо больше мирных жителей".
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Руки в гору, паспорт в зубы, оружие с отсоединенным магазином и раскрытым патронником - к осмотру - перед собой на землю.
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На их сайтах такого нигде не написано.