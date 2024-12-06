Путин: "Орешник" в Белоруссии смогут разместить в 2025 году

Поступать комплекс будет в войска двух стран параллельно

06 декабря 2024, 21:41, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что российский комплекс "Орешник" можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Путин, перед размещением потребуется определить минимальную дальность комплексов. При этом чем меньше дальность "Орешника", там мощнее может быть его боевая часть. Затраты на размещение российский президент оценил как минимальные.

Глава государства добавил, что "Орешник" в Белоруссии будет входить в комплекс РВСН ВС России, но определение целей будет за Минском. Поступать он будет в войска двух стран параллельно.