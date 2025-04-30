Трамп уверен, что Россия хочет добиться урегулирования конфликта на Украине

Президент США также заявил, что в случае его проигрыша на выборах РФ бы "забрала всю Украину"

30 апреля 2025, 13:15, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что российское руководство хочет добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом политик заявил в интервью телекомпании ABC. Американского президента спросили, считает ли он, что российский лидер Владимир Путин хочет мира на Украине. "Думаю, он хочет, да. Я бы сказал, что он хочет прекратить войну", – ответил Трамп. Президент США также заявил, что в случае его проигрыша на президентских выборах Россия бы "забрала всю Украину". Он назвал ее "зеницей ока" для РФ. Также Трамп прокомментировал возможность дальнейших поставок вооружения на Украину, в случае если Москва и Киев не согласятся на прекращение военных действий. "Я не собираюсь говорить вам. Я хочу, чтобы это был большой секрет, потому что не хочу испортить переговоры [по мирному урегулированию]", – сказал президент. Он также вновь выразил недовольство массированным ударом России по военным объектам на Украине.