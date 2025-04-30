Трамп уверен, что Россия хочет добиться урегулирования конфликта на Украине
Президент США также заявил, что в случае его проигрыша на выборах РФ бы "забрала всю Украину"
30 апреля 2025, 13:15, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что российское руководство хочет добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом политик заявил в интервью телекомпании ABC.
Американского президента спросили, считает ли он, что российский лидер Владимир Путин хочет мира на Украине.
"Думаю, он хочет, да. Я бы сказал, что он хочет прекратить войну", – ответил Трамп.
Президент США также заявил, что в случае его проигрыша на президентских выборах Россия бы "забрала всю Украину". Он назвал ее "зеницей ока" для РФ.
Также Трамп прокомментировал возможность дальнейших поставок вооружения на Украину, в случае если Москва и Киев не согласятся на прекращение военных действий.
"Я не собираюсь говорить вам. Я хочу, чтобы это был большой секрет, потому что не хочу испортить переговоры [по мирному урегулированию]", – сказал президент.
Он также вновь выразил недовольство массированным ударом России по военным объектам на Украине.
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