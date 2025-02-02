Трамп ввел пошлины против Канады, Мексики и Китая
Причем при ответных мерах пошлины могут увеличиться
02 февраля 2025, 10:30, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Согласно документу, импортные пошлины на товары из Мексики и Канады составят 25%, а на продукцию из Китая – 10%.
При этом указ включает пункт о возможном увеличении ставок в случае, если страны введут ответные меры против Вашингтона.
"Еще одной ключевой вещью является пункт об ответных мерах. Пошлины могут быть увеличены в любое время, в частности, если какая-либо из этих стран примет ответные меры на директиву президента", – сказано в сообщении телеканала.
11:25:40 02-02-2025
Канада 51 штат, говорите ? ))))))
11:55:18 02-02-2025
Весело началось президентство Трампа)
12:57:20 03-02-2025
Решительно попер