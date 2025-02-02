Трамп ввел пошлины против Канады, Мексики и Китая

Причем при ответных мерах пошлины могут увеличиться

02 февраля 2025, 10:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Согласно документу, импортные пошлины на товары из Мексики и Канады составят 25%, а на продукцию из Китая – 10%.

При этом указ включает пункт о возможном увеличении ставок в случае, если страны введут ответные меры против Вашингтона.