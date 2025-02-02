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Трамп ввел пошлины против Канады, Мексики и Китая

Причем при ответных мерах пошлины могут увеличиться

02 февраля 2025, 10:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Согласно документу, импортные пошлины на товары из Мексики и Канады составят 25%, а на продукцию из Китая – 10%.

При этом указ включает пункт о возможном увеличении ставок в случае, если страны введут ответные меры против Вашингтона.

"Еще одной ключевой вещью является пункт об ответных мерах. Пошлины могут быть увеличены в любое время, в частности, если какая-либо из этих стран примет ответные меры на директиву президента", – сказано в сообщении телеканала.

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

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США международные отношения Дональд Трамп

Комментарии 3

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Шинник

11:25:40 02-02-2025

Канада 51 штат, говорите ? ))))))

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Гость

11:55:18 02-02-2025

Весело началось президентство Трампа)

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Гость

12:57:20 03-02-2025

Решительно попер

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