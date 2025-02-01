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Трамп заявил об "очень серьезном" обсуждении с Россией темы окончания СВО

Президент США сказал, что будет говорить с Владимиром Путиным

01 февраля 2025, 10:13, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Дональд Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Москвой о завершении конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

"Мы ведем очень серьезные обсуждения… с Россией, да", – сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

Он не стал раскрывать подробностей диалога, но отметил, что будет говорить с Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного".

Когда именно состоится разговор с президентом РФ, Трамп не уточнил.

СВО США

Комментарии 8

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Пузырек

11:46:47 01-02-2025

Я не специалист и не знаток внутренней ситуации. Но что-то пока больше слышу непонятных обещаний, чем действий. Начиналось с того, что закончу конфликт в 24 часа...

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Пузырек

11:55:14 01-02-2025

Я это к тому, что в такой системе сдержек и противовесов, хотелки одного человека ничего не стоят. И те "любители Трампа", которые говорили, что он все порешает, так мощно ошибаются. А уж когда он начал говорить про Канаду - штат США, про выкуп Гренландии...

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Гость

12:44:20 01-02-2025

Пузырек (11:55:14 01-02-2025) Я это к тому, что в такой системе сдержек и противовесов, хо... Да пущай буровит че хочет. Наш Президент как скала! Как сказал так тому и быть!!!

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Гость из будущего

18:47:18 01-02-2025

Гость (12:44:20 01-02-2025) Да пущай буровит че хочет. Наш Президент как скала! Как сказ...
Сказал, что не цепляется за власть, и до сих пор стоит на своём. Мужик! И до сих пор все рады, что сдержал свое слово не повышать пенсионный возраст

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Пузырек

19:40:55 01-02-2025

Гость (12:44:20 01-02-2025) Да пущай буровит че хочет. Наш Президент как скала! Как сказ... Это да. Сказал, что пенсионный возраст не изменится - как скала.

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Гость

13:16:29 01-02-2025

Западу нужна передышка для того что бы накопить сил и в 27-28 годах напасть на Россию!...
Если наши правители это поймут и тоже используют любое перемирие для усиления нашей страны по всем направлениям, то есть шанс не быть растерзанными западом! Как они мечтают ещё с Инанна Грозного...!
А если опять начнут грести всё под себя любимых и жрать в три горла...!? Всё! Хана нам!...

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Гость из будущего

18:48:15 01-02-2025

Гость (13:16:29 01-02-2025) Западу нужна передышка для того что бы накопить сил и в 27-2...
А что мешало им это сделать в 90е?

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Гость

22:26:32 01-02-2025

Трампу непросто как сурово осудить, так и публично благословить агрессию, ибо с одной стороны, он сам озвучил свои хищнические притязания на Канаду и Гренландию, с другой - откровенная поддержка вероломной и кровавой оккупации сбросит последнюю маску с "лучезарного" фейса Дядюшки Сэма, этого якобы "светоча человечества"...

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