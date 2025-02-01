Трамп заявил об "очень серьезном" обсуждении с Россией темы окончания СВО
Президент США сказал, что будет говорить с Владимиром Путиным
01 февраля 2025, 10:13, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Москвой о завершении конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.
"Мы ведем очень серьезные обсуждения… с Россией, да", – сказал американский лидер журналистам в Белом доме.
Он не стал раскрывать подробностей диалога, но отметил, что будет говорить с Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного".
Когда именно состоится разговор с президентом РФ, Трамп не уточнил.
11:46:47 01-02-2025
Я не специалист и не знаток внутренней ситуации. Но что-то пока больше слышу непонятных обещаний, чем действий. Начиналось с того, что закончу конфликт в 24 часа...
11:55:14 01-02-2025
Я это к тому, что в такой системе сдержек и противовесов, хотелки одного человека ничего не стоят. И те "любители Трампа", которые говорили, что он все порешает, так мощно ошибаются. А уж когда он начал говорить про Канаду - штат США, про выкуп Гренландии...
12:44:20 01-02-2025
Пузырек (11:55:14 01-02-2025) Я это к тому, что в такой системе сдержек и противовесов, хо... Да пущай буровит че хочет. Наш Президент как скала! Как сказал так тому и быть!!!
18:47:18 01-02-2025
Гость (12:44:20 01-02-2025) Да пущай буровит че хочет. Наш Президент как скала! Как сказ...
Сказал, что не цепляется за власть, и до сих пор стоит на своём. Мужик! И до сих пор все рады, что сдержал свое слово не повышать пенсионный возраст
19:40:55 01-02-2025
Гость (12:44:20 01-02-2025) Да пущай буровит че хочет. Наш Президент как скала! Как сказ... Это да. Сказал, что пенсионный возраст не изменится - как скала.
13:16:29 01-02-2025
Западу нужна передышка для того что бы накопить сил и в 27-28 годах напасть на Россию!...
Если наши правители это поймут и тоже используют любое перемирие для усиления нашей страны по всем направлениям, то есть шанс не быть растерзанными западом! Как они мечтают ещё с Инанна Грозного...!
А если опять начнут грести всё под себя любимых и жрать в три горла...!? Всё! Хана нам!...
18:48:15 01-02-2025
Гость (13:16:29 01-02-2025) Западу нужна передышка для того что бы накопить сил и в 27-2...
А что мешало им это сделать в 90е?
22:26:32 01-02-2025
Трампу непросто как сурово осудить, так и публично благословить агрессию, ибо с одной стороны, он сам озвучил свои хищнические притязания на Канаду и Гренландию, с другой - откровенная поддержка вероломной и кровавой оккупации сбросит последнюю маску с "лучезарного" фейса Дядюшки Сэма, этого якобы "светоча человечества"...