Трамп заявил об "очень серьезном" обсуждении с Россией темы окончания СВО

Президент США сказал, что будет говорить с Владимиром Путиным

01 февраля 2025, 10:13, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Дональд Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Москвой о завершении конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

"Мы ведем очень серьезные обсуждения… с Россией, да", – сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

Он не стал раскрывать подробностей диалога, но отметил, что будет говорить с Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного".

Когда именно состоится разговор с президентом РФ, Трамп не уточнил.