Трамп выделил триллион долларов на нужды Пентагона

Глава Минобороны США подчеркнул, что они совместно занимаются восстановлением армии Соединенных Штатов

08 апреля 2025, 21:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп выделил на финансирование американского Минобороны 1 трлн долларов. Как сообщает "Подмосковье сегодня", об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Он выразил признательность политику в соцсетях, подчеркнув, что они совместно занимаются восстановлением армии Соединенных Штатов.

Хегсет также акцентировал внимание на намерении руководства страны эффективно использовать деньги налогоплательщиков, направляя их на повышение "смертоносности и боевой готовности" вооруженных сил.