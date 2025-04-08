Трамп выделил триллион долларов на нужды Пентагона
Глава Минобороны США подчеркнул, что они совместно занимаются восстановлением армии Соединенных Штатов
08 апреля 2025, 21:15, ИА Амител
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Президент США Дональд Трамп выделил на финансирование американского Минобороны 1 трлн долларов. Как сообщает "Подмосковье сегодня", об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Он выразил признательность политику в соцсетях, подчеркнув, что они совместно занимаются восстановлением армии Соединенных Штатов.
Хегсет также акцентировал внимание на намерении руководства страны эффективно использовать деньги налогоплательщиков, направляя их на повышение "смертоносности и боевой готовности" вооруженных сил.
23:13:57 08-04-2025
Зря тратится делец на вооружение: в ядерную эпоху победителя не будет, ибо в аду развязанного Армагеддона сгорят все (как транжиры в сфере расходов, так и экономы), а уж многократно или один только раз неважно!
09:54:03 09-04-2025
Гость (23:13:57 08-04-2025) Зря тратится делец на вооружение: в ядерную эпоху победителя... а вот не зря - теперь ему на протестунов ЛГБТК+ пофиг