США ввели дополнительную пошлину в 10% практически на весь импорт

08 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Президент США Дональд Трамп удивил весь мир своим указом о масштабном повышении пошлин на ввозимые в страну товары. Экономисты рассказали "Секрету фирмы", может ли решение американского лидера разрушить всю мировую экономику и как оно скажется на России.

Что произошло

C 5 апреля США ввели дополнительную пошлину в 10% практически на весь импорт. Это только первая волна: с 9 апреля тарифы увеличиваются для 57 стран. Величина пошлины зависит от торговых отношений США с конкретным государством.

Например, для Китая тариф составит 34%, но с учетом уже действующих ограничений – 54%, для стран ЕС – 20%, для Индии – 26%, а для Вьетнама – 46%. Также отдельные тарифы касаются автомобилей и автозапчастей: 25% с 3 апреля и дополнительные сборы с 3 мая соответственно.

Как объяснил свои действия Трамп

Президент США обосновал свое решение необходимостью восстановить справедливость в международной торговле и защитить национальную экономику. По его словам, США десятилетиями подвергались "разграблению, насилию и расхищению", а другие страны извлекали выгоду за счет открытого американского рынка.

Теперь, утверждает Трамп, иностранные государства "должны платить за привилегию доступа на наш рынок – крупнейший рынок в мире". Он также сослался на рекордный торговый дефицит в 1,2 трлн долларов по итогам 2024 года, назвав его угрозой для экономической безопасности страны.

По утверждению американского президента, тарифы рассчитывались по принципу "взаимности" – то есть они вдвое ниже пошлин, которые действуют в этих странах по отношению к американским товарам. Однако эксперты усомнились в логике расчетов.

"Звучали даже подозрения, что цифры придумали с помощью ChatGPT", – отмечает "Секрет".

По сути, расчеты сводились к делению торгового дефицита США с каждой страной на ее экспорт в Америку, что экономисты назвали политическим шагом, а не результатом серьезного анализа.

Каковы реальные цели

Согласно позиции министра финансов США Скотта Бессента, решение Трампа продиктовано тремя основными задачами:

пополнение бюджета – пошлины должны принести дополнительные доходы, чтобы финансировать предвыборные обещания;

– пошлины должны принести дополнительные доходы, чтобы финансировать предвыборные обещания; поддержка национальной промышленности – в планах Белого дома стимулировать возвращение производства в США;

– в планах Белого дома стимулировать возвращение производства в США; давление на торговых партнеров – Трамп намерен заставить другие страны пойти на уступки, снижая их собственные пошлины и ограничения.

"Если задумка Трампа все же окажется успешной, с доходами от внешних пошлин можно попробовать снизить внутренние налоги. В сочетании с дерегулированием экономики это может долгосрочно стимулировать деловую активность в США и создать основу для здорового экономического роста. Но почему-то есть ощущение, что что-то в этом отличном плане пойдет не так", – считает инвестбанкир и профессор ВШЭ Евгений Коган.

Мировая реакция

Решение Белого дома вызвало волну критики и беспокойства по всему миру.

Китай призвал США "немедленно отменить односторонние тарифные меры" и заявил о зеркальных 34%-ных пошлинах. Австралия была возмущена: премьер-министр Албаниз сказал, что "друзья так не поступают". Великобритания выразила надежду на торговое соглашение, которое смягчит последствия. Бразилия назвала шаг Трампа нарушением правил ВТО.

Евросоюз обсуждает меры в ответ: от пошлин до ограничения доступа для американских IT-компаний. В ЕС самыми активными в обсуждении жестких мер стали Франция и Германия. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал приостановить инвестиции в США, а министр экономики Германии потребовал общей позиции ЕС и симметричных мер.

Финансовые рынки

Рынки отреагировали мгновенно. Так, акции крупных американских компаний, участвующих в международной цепочке поставок, просели. Акции Apple рухнули почти на 10%, поскольку производство iPhone и других устройств в основном сосредоточено в Китае.

Российский рынок тоже оказался под давлением – инвесторы опасаются снижения глобального спроса на сырье.

Что говорят экономисты

Аналитики и ученые настроены скептически. Они предупреждают о высоком риске глобальной рецессии.

Экономисты JPMorgan уже подняли вероятность ее наступления с 40 до 60%. Нобелевский лауреат Пол Кругман назвал действия Трампа безумием:

"Судя по его словам, он сошел с ума".

По мнению экономиста Ольги Беленькой, полномасштабная торговая война "может нарушить цепочки поставок, вновь разжечь инфляцию и ухудшить экономические перспективы" как США, так и других стран.

Последствия могут быть схожи с Великой депрессией – именно тарифная политика США в 1930-х считается ее спусковым крючком.

Тем не менее среди экспертов есть и более сдержанные мнения.

"Если это решение носит временный характер и направлено на то, чтобы США могли занять лучшую позицию в переговорах, то можно ожидать развития ситуации по более оптимистичному сценарию", – считает экономист Ирина Разинкина.

Как это повлияет на Россию

Хотя Россия и Белоруссия не попали под новые пошлины – из-за малых объемов торговли с США, – экономисты предупреждают: влияние будет косвенным, но ощутимым.

Главный риск – падение цен на нефть, которое уже началось. Brent за два дня подешевела на 10 долларов.

"Мы можем увидеть снижение цен на нефть до 40 долларов за баррель. Российский бюджет хоть в последние годы значительно увеличил удельный вес ненефтяных доходов, все же зависит от мировых цен на нефть", – сказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Эльвира Белозорова.

Падение цен на сырье влечет за собой ослабление рубля, рост инфляции и снижение покупательной способности.

"Рост импортных пошлин ложится на плечи покупателей, что будет провоцировать мировую инфляцию", – подчеркивает Белозорова.

При этом отмечается, что в торгово-экономической войне США с остальным миром есть и плюсы для России. Если крупные игроки увязнут в пошлинах и санкциях, у российских компаний появится шанс потеснить конкурентов на мировом рынке.