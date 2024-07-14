Во время нападения погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения

14 июля 2024, 09:50, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: кадр из видео

Экс-президент США Дональд Трамп получил ранение во время стрельбы на митинге в Пенсильвании, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал BNO News.

"Дональд Трамп выписан из больницы после стрельбы", – говорится в сообщении.

Стрельба произошла в субботу во время публичного выступления Трампа в Пенсильвании – мужчина несколько раз выстрелил в сторону сцены. Охрана увела политика, у него было окровавлено ухо. Трамп заявил, что потерял много крови.

При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.

Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого. На месте стрельбы нашли винтовку. Злоумышленник находился за территорией митинга – на здании в сотне метров.

Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа.

Дочь Дональда Трампа Иванка выступила с обращением в соцсети X и поблагодарила всех за поддержку.

"Спасибо за вашу любовь и молитвы за моего отца и за других жертв сегодняшнего бессмысленного насилия в Батлере, штат Пенсильвания. Я благодарна Секретной службе и всем другим сотрудникам правоохранительных органов за быстрые и решительные действия. Я продолжаю молиться за нашу страну. Я люблю тебя, папа, сегодня и всегда", – написала Иванка.

Трамп, несмотря на нападение в Пенсильвании, приедет в Милуоки на съезд республиканской партии, заявили в Национальном комитете партии.