Трамп заявил, что американское образование худшее в мире

При этом США находятся на первом месте по стоимости обучения на одного ученика, отметил американский президент

10 марта 2025, 14:25, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Американская система образования и министерство образования являются худшими в мире, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

Дональд Трамп ответил на вопрос о планах упразднить американское министерство образования.

"Мы хотим вернуть школы [под управление властей] штатов, потому что у нас худшее в буквальном смысле слова министерство образования и образование в мире", – сказал он.

По словам Трампа, несмотря на то, что по качеству образования США находятся "в самом низу списка", по стоимости обучения на одного ученика Штаты расположились "на первом месте". При этом американский лидер убежден, что передача управления школами на уровень штатов позволит повысить качество образования, сделать его сопоставимым с мировыми стандартами.

Трамп также уточнил, что после упразднения министерства его функции могут быть распределены между Минфином, Минторгом или администрацией малого бизнеса.