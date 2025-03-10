Трамп заявил, что американское образование худшее в мире
При этом США находятся на первом месте по стоимости обучения на одного ученика, отметил американский президент
10 марта 2025, 14:25, ИА Амител
Американская система образования и министерство образования являются худшими в мире, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.
Дональд Трамп ответил на вопрос о планах упразднить американское министерство образования.
"Мы хотим вернуть школы [под управление властей] штатов, потому что у нас худшее в буквальном смысле слова министерство образования и образование в мире", – сказал он.
По словам Трампа, несмотря на то, что по качеству образования США находятся "в самом низу списка", по стоимости обучения на одного ученика Штаты расположились "на первом месте". При этом американский лидер убежден, что передача управления школами на уровень штатов позволит повысить качество образования, сделать его сопоставимым с мировыми стандартами.
Трамп также уточнил, что после упразднения министерства его функции могут быть распределены между Минфином, Минторгом или администрацией малого бизнеса.
14:33:46 10-03-2025
Если повысить качество образования, то электоральная база Трампа уменьшится на порядки, ведь за него в основном голосует белое население без высшего образования, т.к. называемые синие воротнички.
Судя по всему с образование у самого Трампа тоже не фонтан, раз идеалом для него сегодня являются экономические реформы 19го века.
14:38:43 10-03-2025
Он только сейчас это понял. А ведь он прав
16:37:10 10-03-2025
Трамп должен вернуть церковно приходские школы в городки США и церквушки в которых люди снова будут молиться а в школах изучать библию как 200 лет назад. А уже церковно приходские школы в городе будут продолжены университетами но под контролем церкви. А язычников гнать - они специально разрушили образование в сша и в европе
00:46:56 11-03-2025
а лучшее - в нидерландах, которое на 100 процентов скопировано с советского образования
09:20:28 11-03-2025
Гость (00:46:56 11-03-2025) а лучшее - в нидерландах, которое на 100 процентов скопирова... А мы скопировали худшее из худших.