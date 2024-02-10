Трамп заявил, что Байден может не знать, что он еще жив

По мнению экс-президента, в уголовных делах против него замешаны люди из окружения американского лидера

10 февраля 2024, 10:45, ИА Амител

Бывший президент США Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Американский президент Джо Байден может не осознавать, что он еще жив. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил бывший лидер США Дональд Трамп.

Политик прокомментировал решение спецпрокурора, который расследовал ненадлежащее хранение секретных документов американским президентом. Он заявил, что Байден – "пожилой человек с плохой памятью". Это разозлило политика и он выступил со специальным обращением, где отверг критику своей памяти.

Трамп отметил, что если Байдена не привлекут к уголовному делу, то и его нельзя обвинять. Обвинения в его адрес политик назвал политическим преследованием.

"Я не знаю, причастен ли Байден, потому что я не думаю, что он знает, что [он] живой. Но это злобные и очень умные люди, которые окружают его рабочее место", – сказал Трамп.