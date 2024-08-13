Трамп заявил о госперевороте в США

По его словам, именно из-за этого Байден снялся с президентской гонки

13 августа 2024, 11:10, ИА Амител

Флаг США / Фото: pxhere.com/ru/photo/99818

В интервью американскому предпринимателю Илону Маску кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке.

Трамп считает, что Байдена вытеснила из гонки Демократическая партия. Он назвал это переворотом против президента.

"Они сказали: "Мы можем сделать это по-хорошему, а можем сделать это жёстко", — отметил политик.

В июле Трамп говорил, что США сильно пострадали от действий администрации Байдена. Он также выразил мнение, что действующий президент не достоин того, чтобы баллотироваться на второй срок. Кроме того, политик отметил, что победить Камалу Харрис, которая является вице-президентом, будет легче, чем Байдена.