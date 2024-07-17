Трамп заявил, что хорошо ладил с Путиным
Он добавил, что между ними не было споров, которые могли бы привести к войне
17 июля 2024, 16:31, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: кадр из видео
В интервью Bloomberg кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы с Путиным хорошо ладили", – признался он.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что между ними никогда не возникало ситуаций, которые могли бы привести к войне.
16:33:24 17-07-2024
ох боюсь я за него, много болтает. а стрелковки в сша много.
получал бы уже гражданство по упрощенке, да приезжал на ПМЖ...
16:47:21 17-07-2024
не было споров, которые могли бы привести к войне ---- может разрулят
08:44:30 18-07-2024
Это так Трамп сказал (не факт, что так же он и думает), но лично мне было бы интереснее по данному вопросу услышать мнение ВВП, который, на мой взгляд, в формулировках более точен...
09:42:41 18-07-2024
Гость (08:44:30 18-07-2024) Это так Трамп сказал (не факт, что так же он и думает), но л... ВВП несколько раз говорил, улыбаясь, что ему удобнее с "Байденом работать"))