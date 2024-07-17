Трамп заявил, что хорошо ладил с Путиным

Он добавил, что между ними не было споров, которые могли бы привести к войне

17 июля 2024, 16:31, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: кадр из видео

В интервью Bloomberg кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы с Путиным хорошо ладили", – признался он.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что между ними никогда не возникало ситуаций, которые могли бы привести к войне.