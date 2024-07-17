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Трамп заявил, что хорошо ладил с Путиным

Он добавил, что между ними не было споров, которые могли бы привести к войне

17 июля 2024, 16:31, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: кадр из видео
Дональд Трамп / Фото: кадр из видео

В интервью Bloomberg кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы с Путиным хорошо ладили", – признался он.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что между ними никогда не возникало ситуаций, которые могли бы привести к войне.

Владимир Путин США

Комментарии 4

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Мусик

16:33:24 17-07-2024

ох боюсь я за него, много болтает. а стрелковки в сша много.
получал бы уже гражданство по упрощенке, да приезжал на ПМЖ...

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Гость

16:47:21 17-07-2024

не было споров, которые могли бы привести к войне ---- может разрулят

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Гость

08:44:30 18-07-2024

Это так Трамп сказал (не факт, что так же он и думает), но лично мне было бы интереснее по данному вопросу услышать мнение ВВП, который, на мой взгляд, в формулировках более точен...

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Гость

09:42:41 18-07-2024

Гость (08:44:30 18-07-2024) Это так Трамп сказал (не факт, что так же он и думает), но л... ВВП несколько раз говорил, улыбаясь, что ему удобнее с "Байденом работать"))

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