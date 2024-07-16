НОВОСТИПолитика

Трамп выбрал себе в вице-президенты сенатора Вэнса — он противник помощи Украине

Занять пост он сможет в случае победы Трампа на выборах 5 ноября

16 июля 2024, 07:17, ИА Амител

Джеймс Вэнс / Кадр из видео: CNN
Джеймс Вэнс / Кадр из видео: CNN

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выдвинул в вице-президенты сенатора от Огайо Джеймса Вэнса. Ранее он выступал против помощи Украине, призывал к переговорам с Россией и предлагал Киеву уступить территории.

"Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Занять пост Вэнс сможет в случае победы Трампа на выборах 5 ноября.

13 июля произошло покушение на Дональда Трампа во время его выступления в Пенсильвании в рамках предвыборной кампании. Пуля пролетела в миллиметрах от головы политика, прострелив ему ухо. Погиб один из зрителей, еще двое, помимо Трампа, получили ранения. Стрелок был ликвидирован.

Замглавы Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал этот инцидент переломным в политической карьере кандидата в лидеры Штатов и предрек ему победу на выборах, "если не убьют".

США Политика

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

09:25:32 16-07-2024

Дельные вещи говорит этот Вэнс.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:37 16-07-2024

он противник помощи Украине --- очень хорошая новость. Если его не застрелят

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:46 16-07-2024

Немного не в тему- видели фотки чувака, стрелявшего по Трампу? У него на лбу написано: "Осторожно, лишние хромосомы!"... Вопрос залу- и как он смог приобрести с такой рожей винтовку?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:29 16-07-2024

Гость (09:51:46 16-07-2024) Немного не в тему- видели фотки чувака, стрелявшего по Трамп... Винтовка папина была вроде.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:18 16-07-2024

Гость (09:51:46 16-07-2024) Немного не в тему- видели фотки чувака, стрелявшего по Трамп... Не трогайте своими руками основы свободы и демократии США. А также не трогайте за Билль о правах.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:28:27 16-07-2024

Гость (10:13:18 16-07-2024) Не трогайте своими руками основы свободы и демократии США. А... я тоже своим детям говорил, когда они бычки в песочнице нашли - не трогайте эту каку руками!

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров