Трамп выбрал себе в вице-президенты сенатора Вэнса — он противник помощи Украине

Занять пост он сможет в случае победы Трампа на выборах 5 ноября

16 июля 2024, 07:17, ИА Амител

Джеймс Вэнс / Кадр из видео: CNN

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выдвинул в вице-президенты сенатора от Огайо Джеймса Вэнса. Ранее он выступал против помощи Украине, призывал к переговорам с Россией и предлагал Киеву уступить территории.

"Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Занять пост Вэнс сможет в случае победы Трампа на выборах 5 ноября.

13 июля произошло покушение на Дональда Трампа во время его выступления в Пенсильвании в рамках предвыборной кампании. Пуля пролетела в миллиметрах от головы политика, прострелив ему ухо. Погиб один из зрителей, еще двое, помимо Трампа, получили ранения. Стрелок был ликвидирован.

Замглавы Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал этот инцидент переломным в политической карьере кандидата в лидеры Штатов и предрек ему победу на выборах, "если не убьют".