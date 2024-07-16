Трамп выбрал себе в вице-президенты сенатора Вэнса — он противник помощи Украине
Занять пост он сможет в случае победы Трампа на выборах 5 ноября
16 июля 2024, 07:17, ИА Амител
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выдвинул в вице-президенты сенатора от Огайо Джеймса Вэнса. Ранее он выступал против помощи Украине, призывал к переговорам с Россией и предлагал Киеву уступить территории.
"Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Занять пост Вэнс сможет в случае победы Трампа на выборах 5 ноября.
13 июля произошло покушение на Дональда Трампа во время его выступления в Пенсильвании в рамках предвыборной кампании. Пуля пролетела в миллиметрах от головы политика, прострелив ему ухо. Погиб один из зрителей, еще двое, помимо Трампа, получили ранения. Стрелок был ликвидирован.
Замглавы Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал этот инцидент переломным в политической карьере кандидата в лидеры Штатов и предрек ему победу на выборах, "если не убьют".
09:25:32 16-07-2024
Дельные вещи говорит этот Вэнс.
09:29:37 16-07-2024
он противник помощи Украине --- очень хорошая новость. Если его не застрелят
09:51:46 16-07-2024
Немного не в тему- видели фотки чувака, стрелявшего по Трампу? У него на лбу написано: "Осторожно, лишние хромосомы!"... Вопрос залу- и как он смог приобрести с такой рожей винтовку?
10:08:29 16-07-2024
Гость (09:51:46 16-07-2024) Немного не в тему- видели фотки чувака, стрелявшего по Трамп... Винтовка папина была вроде.
10:13:18 16-07-2024
Гость (09:51:46 16-07-2024) Немного не в тему- видели фотки чувака, стрелявшего по Трамп... Не трогайте своими руками основы свободы и демократии США. А также не трогайте за Билль о правах.
10:28:27 16-07-2024
Гость (10:13:18 16-07-2024) Не трогайте своими руками основы свободы и демократии США. А... я тоже своим детям говорил, когда они бычки в песочнице нашли - не трогайте эту каку руками!