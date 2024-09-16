Трамп заявил, что на него было совершено новое покушение
Рядом с гольф-клубом политика произошла стрельба
16 сентября 2024, 07:31, ИА Амител
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что на него было совершено покушение. Инцидент со стрельбой случился 15 сентября у гольф-клуба политика во Флориде.
Он написал, что рядом с ним были слышны выстрелы. "Я в безопасности и здоров! Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся!" – заявил Трамп.
Американские СМИ сообщают, что стрелок из кустов направил оружие на гольф-клуб, где Трамп играл на поле. Секретная служба открыла по мужчине огонь, но тот попытался сбежать на автомобиле и был задержан на дороге. На месте, где его заметили, нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру.
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети Х сообщила, что подозреваемым оказался 58-летний Райан Уэсли Раут, радикальный проукраинский сторонник демократов, который пытался вербовать людей в ряды ВСУ и требовал у властей США отправить военных на Украину и в Тайвань.
Марджори Тейлор Грин заявила, что подозреваемый "одержим" конфликтом на Украине. А сын Трампа предположил, что Раут "проводит много времени за просмотром левой пропаганды".
На Дональда Трампа также было совершено покушение 13 июля. На митинге в Батлере 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в экс-президента и ранил его в ухо. Стрелка ликвидировали.
07:49:28 16-09-2024
радикальный проукраинский демократ --- логичное сочетание
11:35:51 16-09-2024
"автомат АК-47 с оптическим прицелом" =)))
12:51:33 16-09-2024
Гость (11:35:51 16-09-2024) "автомат АК-47 с оптическим прицелом" =)))... а что смущает?
12:22:58 16-09-2024
Ну второй раз это не сработает)) Так что Дональд, твоему рейтингу это не поможет, увы. Не станешь ты президентом)
13:22:38 16-09-2024
Гость (12:22:58 16-09-2024) Ну второй раз это не сработает)) Так что Дональд, твоему рей... Ты лучше пофантазируй, с какой "тяпкой" поедет на встречу с Трампом ваш зелёный наркоша.
13:39:19 16-09-2024
Гость (13:22:38 16-09-2024) Ты лучше пофантазируй, с какой "тяпкой" поедет на встречу с... Ну не победит ваш глупый Трамп, как бы ни он, ни вы не пыжились
15:35:55 16-09-2024
Гость (13:39:19 16-09-2024) Ну не победит ваш глупый Трамп, как бы ни он, ни вы не пыжил... Мне лично пофиг, кто победит, оба хуже. А вот то, что просроченный вляпался, радует.