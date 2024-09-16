Трамп заявил, что на него было совершено новое покушение

Рядом с гольф-клубом политика произошла стрельба

16 сентября 2024, 07:31, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что на него было совершено покушение. Инцидент со стрельбой случился 15 сентября у гольф-клуба политика во Флориде.

Он написал, что рядом с ним были слышны выстрелы. "Я в безопасности и здоров! Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся!" – заявил Трамп.

Американские СМИ сообщают, что стрелок из кустов направил оружие на гольф-клуб, где Трамп играл на поле. Секретная служба открыла по мужчине огонь, но тот попытался сбежать на автомобиле и был задержан на дороге. На месте, где его заметили, нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети Х сообщила, что подозреваемым оказался 58-летний Райан Уэсли Раут, радикальный проукраинский сторонник демократов, который пытался вербовать людей в ряды ВСУ и требовал у властей США отправить военных на Украину и в Тайвань.

Марджори Тейлор Грин заявила, что подозреваемый "одержим" конфликтом на Украине. А сын Трампа предположил, что Раут "проводит много времени за просмотром левой пропаганды".

На Дональда Трампа также было совершено покушение 13 июля. На митинге в Батлере 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в экс-президента и ранил его в ухо. Стрелка ликвидировали.