Врач Трампа рассказал о его выздоровлении

Зашивать рану не требуется

21 июля 2024, 18:29, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: кадр из видео

По словам бывшего лечащего врача Дональда Трампа Ронни Джексона, процесс выздоровления экс-президента США после покушения в Пенсильвании идет в соответствии с ожиданиями.

В письме, направленном в палату представителей Конгресса США, Джексон сообщил, что провел осмотр Трампа в Нью-Джерси через несколько часов после покушения. Врач отметил, что рана на ухе бывшего президента, оставленная пулей, имеет длину 2 см и не требует наложения швов. Отек после ранения спал.

Однако Джексон указал, что у Трампа периодически начинается кровотечение из раны, поэтому некоторое время ему будет нужна повязка. Врач также сообщил, что не собирается возвращаться на должность лечащего врача и что дополнительные осмотры будет проводить действующий лечащий врач при необходимости.

Вместе с тем Джексон заявил о своем намерении присутствовать на митинге Трампа в Мичигане и готовности оказать политику медицинскую помощь в случае необходимости.