Трамп заявил, что при переизбрании решит конфликт на Украине за сутки

Бывший президент США не раскрыл, в чём именно состоит его план и какие действия он намерен предпринять — это бы повредило его задумке

05 марта 2023, 13:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывший президент США Дональд Трамп заверил, что урегулировать конфликт на Украине в случае его переизбрания на пост главы государства "не составит труда". Как сообщает РИА Новости, он заявил, что это может и должно быть сделано в течение суток.

"Хочу вас заверить, это не будет сложной задачей. Это можно сделать в течение 24 часов, если люди будут знать, что им необходимо делать", – сказал он на ежегодном съезде американских консерваторов в Колумбии.

Бывший президент США не раскрыл, в чём именно состоит его план и какие действия он намерен предпринять. Он счёл, что разглашение данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.

"Однако это будет сделано в течение суток. Повторюсь, этого никогда бы не случилось, будь я президентом. Эта война должна разрешиться за сутки", – подчеркнул бывший глава американской администрации.