Трамп заявил, что раздел территорий Украины обсуждается прямо сейчас

Он считает, что скоро стороны добьются полного прекращения огня

22 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Россия и Украина очень скоро выйдут на полное прекращение огня, вопросы раздела украинских территорий обсуждаются прямо сейчас. Как сообщает ТАСС, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я думаю, что очень скоро мы добьемся полного прекращения огня, а затем заключим соглашение. И сейчас ведутся переговоры о соглашении, о разделе территорий и т. д. и т. п. Переговоры ведутся в данный момент", – заявил он.

Трамп также не подтвердил, что у него есть планы ввести какие-либо дополнительные санкции против России в связи якобы с имеющим местом нарушением договоренностей о прекращении огня. Кроме того, он напомнил о встрече с Владимиром Зеленским в конце февраля, которая закончилось перепалкой.

"Я использую выражение "у некоторых карт на руках нет". Я использовал это выражение примерно полторы недели тому назад. Кто-то, у кого не было карт, торговался. И теперь он, как мне кажется, говорит, что готов", – заявил американский президент, намекнув на Зеленского.