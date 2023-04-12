Трамп заявил, что Россия не виновата в диверсии на "Северных потоках"

Экс-президент Соединённых Штатов при этом не стал называть истинного виновника

12 апреля 2023, 13:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывший президент США Дональд Трамп отказался называть виновных в диверсии на "Северных потоках".

В интервью Fox News политик ушёл от соответствующего вопроса, объяснив, что не хочет доставлять неприятности Соединённым Штатам, но отметил, что Россия к этому не причастна.

"Могу сказать, кто этого не делал – Россия", – цитирует его "Лента.ру".

Напомним, что инцидент на "Северных потоках" в Балтийском море произошёл в конце сентября. По словам президента России Владимира Путина, диверсия была организована "англосаксами".

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявлял, что у страны есть доказательства причастности к диверсиям стран Запада.