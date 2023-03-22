Шольц с осени помогает США скрывать данные о ЧП на "Северных потоках"

По словам журналиста Херша, президент США Джо Байден знает правду, но скрывает её

22 марта 2023, 23:27, ИА Амител

Фото: seymourhersh.substack.com

Американский журналист Сеймур Херш выпустил вторую часть своего расследования о диверсии на "Северном потоке". Как сообщает РИА Новости, она называется "Прикрытие" и посвящена тому, что происходило после первой части.

По его словам, президент США Джо Байден знает правду, но скрывает её. Он якобы не поручал спецслужбам провести расследование диверсии и никогда этого не сделает. Кроме того, американские СМИ проигнорировали его публикации, когда пресса Германии и других стран Западной Европы обсуждали статью.

Кроме того, в начале марта канцлер Германии Олаф Шольц летал на встречу с Байденом. Визит включал в себя только два публичных мероприятия: фотографирование, обмен комплиментами между главами стран, где журналисты не могли задавать вопросы, и интервью Шольца CNN, в котором "Северные потоки" не обсуждали вообще. Из своего пресс-пула канцлер никого не взял.

По данным Херша, Шольцу объяснили позицию США и озвучили официальную версию. Тогда в американской New York Times и немецкой Die Zeit рассказывалось о неких "проукраинских группах" и "яхте, вышедшей в море под фальшивым флагом". Херш, ссылаясь на свои источники, заявляет, что вся история – ложь от начала до конца.

Вместе с тем у Херша нет информации, знал ли Шольц о диверсии, однако сейчас явно "подыгрывает" США.

Напомним, инцидент на "Северных потоках" в Балтийском море произошёл в конце сентября 2022 года. Позже в Швеции подтвердили, что причиной ЧП была диверсия.

Позднее лауреат Пулитцеровской премии Херш рассказал, что взрывчатку заложили водолазы американских ВМС в ходе учений Североатлантического альянса Baltops 22.