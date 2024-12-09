Трамп: Зеленский признает, что Украине пора начать переговоры с Россией
Детали возможного перемирия политики еще не обсуждали
09 декабря 2024, 14:15, ИА Амител
Украинский президент Владимир Зеленский начал признавать, что Украине пора подумать о переговорах с Россией. Как сообщает New York Post, об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп.
Накануне политики встретились в Париже. По сообщениям СМИ, их беседа продлилась всего 20 минут. После этого Трамп заявил, что Украина готова к переговорам с РФ, и призвал прекратить огонь.
"Он хочет заключить мир. Это что-то новое. <...> Он хочет прекращения огня. Он хочет мира. <...> Он думает, что пора [заключить перемирие]", – заявил Трамп.
Американский лидер добавил, что не обсуждал детали перемирия с Зеленским. При этом сам он "разрабатывает концепцию" для завершения конфликта.
15:02:46 09-12-2024
Согласен пора объединиться России с Украиной против Трампа
15:24:31 09-12-2024
зиленский он хочет перемирия и надо идти ручькаться с ним???? а у него руки то по локоть в русской крови. Его пендосы сами туда поставили русских убивать а теперь приказали ручькаться.
по моему с Трампом все ясно. Очередное чмо
15:49:20 09-12-2024
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