Трамп: Зеленский признает, что Украине пора начать переговоры с Россией

Детали возможного перемирия политики еще не обсуждали

09 декабря 2024, 14:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: donalttrump.com

Украинский президент Владимир Зеленский начал признавать, что Украине пора подумать о переговорах с Россией. Как сообщает New York Post, об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Накануне политики встретились в Париже. По сообщениям СМИ, их беседа продлилась всего 20 минут. После этого Трамп заявил, что Украина готова к переговорам с РФ, и призвал прекратить огонь.

"Он хочет заключить мир. Это что-то новое. <...> Он хочет прекращения огня. Он хочет мира. <...> Он думает, что пора [заключить перемирие]", – заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что не обсуждал детали перемирия с Зеленским. При этом сам он "разрабатывает концепцию" для завершения конфликта.