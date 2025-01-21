Трамп: Зеленский настроен урегулировать конфликт на Украине
Также президент США рассчитывает на то, что к сделке готов Владимир Путин
21 января 2025, 09:30, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com
47-й президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
"Зеленский хочет заключить сделку", – сказал Трамп в понедельник журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
Также Трамп рассчитывает, что к сделке готов и глава РФ Владимир Путин.
При этом президент США допускает, что до завершения конфликта санкции против России сохранятся.
09:35:51 21-01-2025
Трамп - понятно, избрали.
а кто такой Зеленский?
09:53:11 21-01-2025
Musik (09:35:51 21-01-2025) Трамп - понятно, избрали.а кто такой Зеленский?... В данном случае получается, что эти два человека решают нашу с вами судьбу. Как бы вы к этой ситуации и им конкретно не относились
10:19:20 21-01-2025
Гость (09:53:11 21-01-2025) В данном случае получается, что эти два человека решают нашу... решают наши ребята на ЛБС.
10:33:19 21-01-2025
Musik (10:19:20 21-01-2025) решают наши ребята на ЛБС.... Ну это если ваш кругозор ограничивается тремя каналами телевизора и сайтами типа этого.
10:37:50 21-01-2025
Гость (10:33:19 21-01-2025) Ну это если ваш кругозор ограничивается тремя каналами телев... да, CNN не смотрю.
сходите, взгрустните.
16:09:41 21-01-2025
Musik (10:37:50 21-01-2025) да, CNN не смотрю.сходите, взгрустните.... да, CNN не смотрю --- ну и зря, можно даже пробандеровские сайты почитать, они опасны только для неокрепшего мозга, который потом поджигать пойдет. А если есть образование и чувство юмора, они не влияют
09:37:35 21-01-2025
"Зеленский хочет заключить сделку" --- хорошая новость, возможно хочет договориться, что ему предоставят политическое убежище