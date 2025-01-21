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Трамп: Зеленский настроен урегулировать конфликт на Украине

Также президент США рассчитывает на то, что к сделке готов Владимир Путин

21 января 2025, 09:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

47-й президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Зеленский хочет заключить сделку", – сказал Трамп в понедельник журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Также Трамп рассчитывает, что к сделке готов и глава РФ Владимир Путин.

При этом президент США допускает, что до завершения конфликта санкции против России сохранятся.

США Политика Дональд Трамп

Комментарии 7

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Musik

09:35:51 21-01-2025

Трамп - понятно, избрали.
а кто такой Зеленский?

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Гость

09:53:11 21-01-2025

Musik (09:35:51 21-01-2025) Трамп - понятно, избрали.а кто такой Зеленский?... В данном случае получается, что эти два человека решают нашу с вами судьбу. Как бы вы к этой ситуации и им конкретно не относились

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Musik

10:19:20 21-01-2025

Гость (09:53:11 21-01-2025) В данном случае получается, что эти два человека решают нашу... решают наши ребята на ЛБС.

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Гость

10:33:19 21-01-2025

Musik (10:19:20 21-01-2025) решают наши ребята на ЛБС.... Ну это если ваш кругозор ограничивается тремя каналами телевизора и сайтами типа этого.

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Musik

10:37:50 21-01-2025

Гость (10:33:19 21-01-2025) Ну это если ваш кругозор ограничивается тремя каналами телев... да, CNN не смотрю.
сходите, взгрустните.

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Гость

16:09:41 21-01-2025

Musik (10:37:50 21-01-2025) да, CNN не смотрю.сходите, взгрустните.... да, CNN не смотрю --- ну и зря, можно даже пробандеровские сайты почитать, они опасны только для неокрепшего мозга, который потом поджигать пойдет. А если есть образование и чувство юмора, они не влияют

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Гость

09:37:35 21-01-2025

"Зеленский хочет заключить сделку" --- хорошая новость, возможно хочет договориться, что ему предоставят политическое убежище

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