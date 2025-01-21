Трамп: Зеленский настроен урегулировать конфликт на Украине

Также президент США рассчитывает на то, что к сделке готов Владимир Путин

21 января 2025, 09:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

47-й президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Зеленский хочет заключить сделку", – сказал Трамп в понедельник журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Также Трамп рассчитывает, что к сделке готов и глава РФ Владимир Путин.

При этом президент США допускает, что до завершения конфликта санкции против России сохранятся.