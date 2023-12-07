В Барнауле временно изменили схемы движения трамваев из-за аварии

Рабочие устраняют неполадки

07 декабря 2023, 16:09, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле из-за повреждения питающего кабеля в районе улиц Юрина и Малахова изменили схемы движения трамваев № 3, 5, 7, 9 и 10.

Как сообщили в мэрии, проезд временно будет организован следующим образом:

трамвай № 3: ост. "Пивзавод" – ул. Попова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – пос. Восточный. В обратном направлении: пос. Восточный – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Попова – ост. "Пивзавод";

трамвай № 5: ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – Мясокомбинат. В обратном направлении: пр. Космонавтов – пр. Калинина – пр. Красноармейский – пл. Свободы;

трамвай № 7: Кордон – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Попова – далее по маршруту. В обратном направлении: ул. Попова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – Кордон;

трамвай № 9: пр. Космонавтов – Поток – ост. "Докучаево". В обратном направлении: ост. "Докучаево" – Поток – пр. Космонавтов;

трамвай № 10: ост. "Докучаево" – пр. Космонавтов – пос. Восточный.

Специалисты тем временем устраняют неполадки. При этом в мэрии отметили, что из-за аварии также изменились схемы движения троллейбусов № 1, 6 и 7, но как организовано их движение, не уточняется.