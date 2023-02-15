Трамваи в Бийске перестанут ходить за реку на время ремонта моста

При этом в самом Заречье трамвайное сообщение продолжит функционировать

15 февраля 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске трамваи перестанут ходить в Заречье во время ремонта коммунального моста. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Подрядчик, компания "Экострой", уже получил аванс в размере 51 млн рублей. Начать работы планируют в апреле, с наступлением плюсовых температур. Закончить должны в ноябре.

Мост на время ремонта закроют частично. Одна полоса будет перекрыта, а на второй половине организуют реверсивное движение.

При этом в самом Заречье трамвайное сообщение продолжит функционировать. Электротранспорт будет ходить от улицы Шишкова до Льнокомбината.