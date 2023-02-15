Трамваи в Бийске перестанут ходить за реку на время ремонта моста
При этом в самом Заречье трамвайное сообщение продолжит функционировать
15 февраля 2023, 17:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Бийске трамваи перестанут ходить в Заречье во время ремонта коммунального моста. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Подрядчик, компания "Экострой", уже получил аванс в размере 51 млн рублей. Начать работы планируют в апреле, с наступлением плюсовых температур. Закончить должны в ноябре.
Мост на время ремонта закроют частично. Одна полоса будет перекрыта, а на второй половине организуют реверсивное движение.
При этом в самом Заречье трамвайное сообщение продолжит функционировать. Электротранспорт будет ходить от улицы Шишкова до Льнокомбината.
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