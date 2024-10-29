Трамвай чуть не переехал мужчину, лежащего на рельсах в Бийске

Водитель успела вовремя остановиться

29 октября 2024, 14:20, ИА Амител

Трамвайные рельсы / Фото: pxhere.com/ru/photo/142600

В городе Бийске, неподалеку от остановки "Кутузова", трамвай чуть не переехал мужчину, который лежал поперек путей. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Мужчина лежал неподвижно и не замечал приближающийся трамвай. Водитель успела вовремя остановить транспортное средство, и трагедии удалось избежать.

По словам очевидцев, мужчина мог быть пьян. Женщине, которая управляла трамваем, и нескольким пассажирам пришлось самостоятельно поднимать его и приводить в чувство.

Ранее сообщалось, что троллейбус сбил на пешеходном переходе 25-летнюю жительницу Новосибирска.