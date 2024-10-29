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Трамвай чуть не переехал мужчину, лежащего на рельсах в Бийске

Водитель успела вовремя остановиться

29 октября 2024, 14:20, ИА Амител

Трамвайные рельсы / Фото: pxhere.com/ru/photo/142600
Трамвайные рельсы / Фото: pxhere.com/ru/photo/142600

В городе Бийске, неподалеку от остановки "Кутузова", трамвай чуть не переехал мужчину, который лежал поперек путей. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Мужчина лежал неподвижно и не замечал приближающийся трамвай. Водитель успела вовремя остановить транспортное средство, и трагедии удалось избежать.

По словам очевидцев, мужчина мог быть пьян. Женщине, которая управляла трамваем, и нескольким пассажирам пришлось самостоятельно поднимать его и приводить в чувство.

Ранее сообщалось, что троллейбус сбил на пешеходном переходе 25-летнюю жительницу Новосибирска.

Бийск общественный транспорт

Комментарии 3

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Гость из будущего

15:19:05 29-10-2024

Не видели ли рядом говорящего черного кота?

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Гость

15:44:42 29-10-2024

чуть-чуть не считается

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Гость

12:34:01 30-10-2024

Мужчина лежал неподвижно и не замечал приближающийся трамвай. Водитель успела вовремя остановить транспортное средство
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жесть, какая опасная штука трамвай. чтобы просто его остановить перед неподвижным препятствием, нужно еще успеть это сделать!!!

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