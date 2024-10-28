В Новосибирске троллейбус сбил насмерть беременную женщину
Она успела спасти идущего рядом четырехлетнего сына
28 октября 2024, 15:30, ИА Амител
Троллейбус сбил на пешеходном переходе 25-летнюю жительницу Новосибирска. Известно, что она была беременна и вела по улице четырехлетнего ребенка, сообщает "КП-Новосибирск".
По словам очевидцев, троллейбус протащил женщину несколько метров. У него сильно разбито лобовое стекло.
Знакомые погибшей рассказали, что она работала в детском саду няней и через две недели собиралась уходить в декрет. Известно, что идущего рядом сына во время трагедии она оттолкнула. Благодаря этому мальчик остался жив.
В ГИБДД по Новосибирску сообщили, что за рулем троллейбуса сидела 66-летняя женщина.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. К расследованию подключилась региональная прокуратура. Для проверки также привлекут специалистов Ространснадзора, Госавтоинспекции, Росздравнадзора и Государственной инспекции труда.
17:34:28 28-10-2024
Наверное, троллейбус летел под 100 км, ага.
17:59:34 28-10-2024
Куда в 66 лет годится водитель? Тем более, общественного транспорта...
09:23:21 29-10-2024
Да в Новосибе кто-только не работает на общ транспорте - какие то бабки, уголовники, упыри. Очень интересно. В Барнауле красивые молодые девушки за рулем трамваев зачастую, правда трещат на переездах нам в легковушках, но это видимо от неудовлетворенности
11:19:58 29-10-2024
Гость (09:23:21 29-10-2024) Да в Новосибе кто-только не работает на общ транспорте - как... зато какой троль красивый. не то что наши развалюхи, которым давно пора на свалку