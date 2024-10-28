В Новосибирске троллейбус сбил насмерть беременную женщину

Она успела спасти идущего рядом четырехлетнего сына

28 октября 2024, 15:30, ИА Амител

У троллейбуса треснуло лобовое стекло / Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Троллейбус сбил на пешеходном переходе 25-летнюю жительницу Новосибирска. Известно, что она была беременна и вела по улице четырехлетнего ребенка, сообщает "КП-Новосибирск".

По словам очевидцев, троллейбус протащил женщину несколько метров. У него сильно разбито лобовое стекло.

Знакомые погибшей рассказали, что она работала в детском саду няней и через две недели собиралась уходить в декрет. Известно, что идущего рядом сына во время трагедии она оттолкнула. Благодаря этому мальчик остался жив.

В ГИБДД по Новосибирску сообщили, что за рулем троллейбуса сидела 66-летняя женщина.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. К расследованию подключилась региональная прокуратура. Для проверки также привлекут специалистов Ространснадзора, Госавтоинспекции, Росздравнадзора и Государственной инспекции труда.