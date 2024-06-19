Трамвай и грузовик столкнулись в Барнауле

ДТП случилось в районе пересечения Попова и Георгия Исакова

19 июня 2024, 09:45, ИА Амител

ДТП с трамваем и грузовиком / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле произошло ДТП с участием трамвая № 10 и грузового автомобиля, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Авария случилась на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова. На фото видно, что вагон врезался в фуру, когда та пересекала переезд.

В результате движение трамваев оказалось заблокировано в обе стороны. Есть ли раненые, не уточняется.

По данным 2ГИС, пробок в районе места ДТП не наблюдается. В целом по городу дорожная ситуация на момент публикации заметки оценивается на 5 баллов.