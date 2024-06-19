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Трамвай и грузовик столкнулись в Барнауле

ДТП случилось в районе пересечения Попова и Георгия Исакова

19 июня 2024, 09:45, ИА Амител

ДТП с трамваем и грузовиком / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП с трамваем и грузовиком / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле произошло ДТП с участием трамвая № 10 и грузового автомобиля, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Авария случилась на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова. На фото видно, что вагон врезался в фуру, когда та пересекала переезд.

В результате движение трамваев оказалось заблокировано в обе стороны. Есть ли раненые, не уточняется.

По данным 2ГИС, пробок в районе места ДТП не наблюдается. В целом по городу дорожная ситуация на момент публикации заметки оценивается на 5 баллов.

Барнаул ДТП трамваи

Комментарии 16

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Гость

10:09:53 19-06-2024

Тут явно трамвайщик быканул.

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гость

10:24:42 19-06-2024

Гость (10:09:53 19-06-2024) Тут явно трамвайщик быканул.... правильно и сделал фуры в населенных пунктах на все плеваль главное чтоб кабина проехала а там хоть трава не расти сколько раз сам с таким сталкивался

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Гость

10:30:27 19-06-2024

На том же месте попадали в аварию.Ну там оппонент был виноват.

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Гость

10:32:03 19-06-2024

Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.

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Мусик

10:44:47 19-06-2024

где ж столкнулись?
поцеловались.

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Гость

10:45:59 19-06-2024

Водитель фуры "просчитался", думал "кто раньше встал, того и валенки" (занял перекресток первым), но трамвай не проведешь, у него бампер тоже железный, да и ПДД на его стороне )))

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Гость

10:51:47 19-06-2024

Гость (10:45:59 19-06-2024) Водитель фуры "просчитался", думал "кто раньше встал, того и... Озвучьте пункт ПДД, согласно которому трамвай имеет право бить стоящие на перекрестке машины? Мы же не видели сам процесс столкновения. Если фура полезла перед носом трамвая это один момент. А если выехала на поворот в момент когда трамвая и рядом не было, то это совсем другая история. И судя по тому, что удар пришелся почти в середину полуприцепа, то второй вариант более похож на правду.

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Гость

11:04:58 19-06-2024

Гость (10:51:47 19-06-2024) Озвучьте пункт ПДД, согласно которому трамвай имеет право би... Для трамваев это обычное дело, светофор зеленый, а что там на перекрестке творится не его головная боль, трамваи так и на разворотах авто таранят.

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Гость

10:59:34 19-06-2024

Гость (10:45:59 19-06-2024) Водитель фуры "просчитался", думал "кто раньше встал, того и... ПДД на его стороне --- зависит сколько времени прошло от того, когда фура встала. Может он ее еще с предыдущей остановки видел и ему ничего не мешало не ехать на препятствие. Там может водителю плохо стало

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Гость

11:08:52 19-06-2024

Гость (10:59:34 19-06-2024) ПДД на его стороне --- зависит сколько времени прошло от то...
Плохо стало?Это вчера жара была.А сегодня прохладно

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Гость

11:09:17 19-06-2024

Гость (10:59:34 19-06-2024) ПДД на его стороне --- зависит сколько времени прошло от то... Ну судя по повреждениям, скорость у трамвая была минимальной, скорее всего он тормозил, но что то пошло нет, толи колодки не держали, то ли проспал вагоновожатый.

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Жора

11:23:41 19-06-2024

Гость (10:59:34 19-06-2024) ПДД на его стороне --- зависит сколько времени прошло от то... Им всегда плохо.

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Гость

11:06:46 19-06-2024

Транвай едет по прямым железным рельсам.И нечего тут фурам быковать.Тем более на перекрестке.

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Пассажир

11:54:04 19-06-2024

Какая глупость думать, что взял трамвай да и просто вьехал. У него большой тормозной путь и большая ответственность, потому что пассажиры в салоне, особенно много стариков. Резко тормозить нельзя- попадают. Вот и тормозного пути и не хватило, это вам не автомобиль

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Пассажир

11:54:30 19-06-2024

Какая глупость думать, что взял трамвай да и просто вьехал. У него большой тормозной путь и большая ответственность, потому что пассажиры в салоне, особенно много стариков. Резко тормозить нельзя- попадают. Вот и тормозного пути и не хватило, это вам не автомобиль

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Гость

19:29:46 19-06-2024

Пассажир (11:54:30 19-06-2024) Какая глупость думать, что взял трамвай да и просто вьехал. ... Зря Вы так считаете, мгновенная остановка об грузовик может сильнее сказаться, чем резкое торможение

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