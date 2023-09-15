Двое бийчан пострадали при столкновении трамвая и ПАЗика
В салонах транспортных средств в момент аварии было 45 человек
15 сентября 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: прокуратура Алтайского края
Авария с участием пассажирского транспорта произошла в Бийске 14 сентября. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Трамвай и ПАЗик столкнулись на улице Кутузова. В салонах в момент аварии было 45 человек. Двое обратились за медицинской помощью.
Прокуратура проверит, соблюдались ли правила безопасности при перевозке пассажиров. По результатам будут приниматься меры прокурорского реагирования.
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