Двое бийчан пострадали при столкновении трамвая и ПАЗика

В салонах транспортных средств в момент аварии было 45 человек

15 сентября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Авария с участием пассажирского транспорта произошла в Бийске 14 сентября. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Трамвай и ПАЗик столкнулись на улице Кутузова. В салонах в момент аварии было 45 человек. Двое обратились за медицинской помощью.

Прокуратура проверит, соблюдались ли правила безопасности при перевозке пассажиров. По результатам будут приниматься меры прокурорского реагирования.