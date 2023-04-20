Трамвай победил два автомобиля на летней резине в Бийске

Машины не успели остановиться и врезались в вагон

20 апреля 2023, 11:14, ИА Амител

Кадр из видео / "Сотрудник"

Двойное ДТП с участием трамвая произошло в Бийске. Об этом рассказали в сообществе "Бийск22".

Предположительно, авария произошла из-за того, что два водителя "переобулись", не ожидая снегопада, а с приходом непогоды начали скользить на летней резине.

Оба автомобиля не успели остановиться перед поворачивающим трамваем и протаранили вагон.

В результате столкновения пострадала только техника.

Ранее сообщалось, что в Барнауле утром 20 апреля трамвай столкнулся с автомобилем такси на пересечении проспекта Ленина и улицы Аносова.