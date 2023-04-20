В Барнауле трамвай протаранил такси с пассажирами

Предположительно, легковая машина выехала на переезд и преградила движение электротранспорту

20 апреля 2023, 10:00, ИА Амител

















В Барнауле трамвай протаранил такси / Фото: vk.com/incident22

В Барнауле утром 20 апреля трамвай столкнулся с автомобилем такси на пересечении проспекта Ленина и улицы Аносова, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Двое пострадавших. По рации в трамвае водитель сказал", – отметили в комментариях.

Предположительно, легковая машина выехала на переезд и преградила движение трамваю.