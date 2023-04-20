В Барнауле трамвай протаранил такси с пассажирами
Предположительно, легковая машина выехала на переезд и преградила движение электротранспорту
20 апреля 2023, 10:00, ИА Амител
В Барнауле трамвай протаранил такси / Фото: vk.com/incident22
В Барнауле утром 20 апреля трамвай столкнулся с автомобилем такси на пересечении проспекта Ленина и улицы Аносова, сообщает "Инцидент Барнаул".
"Двое пострадавших. По рации в трамвае водитель сказал", – отметили в комментариях.
Предположительно, легковая машина выехала на переезд и преградила движение трамваю.
10:03:48 20-04-2023
жесть. надеюсь, все живы?
10:07:56 20-04-2023
как обычно ничего таксеру и не будет
10:08:09 20-04-2023
То что выехала и то что преградила путь трамваю это понятно, а сколько времени прошло с момента обнаружения водителем трамвая опасности столкновения до момента самого столкновения? Имел ли водитель трамвая техническую возможность избежать ДТП путем торможения сразу после обнаружения опасности? Или ехал до последнего, а только потом начал типа тормозить?
10:17:49 20-04-2023
ГОСТЬ (10:08:09 20-04-2023) То что выехала и то что преградила путь трамваю это понятно,... Они не тормозят. Для них девиз - ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ ТРУСЫ.
10:09:02 20-04-2023
Трамвай всегда прав!
10:17:42 20-04-2023
Гость (10:09:02 20-04-2023) Трамвай всегда прав!... Т.е. Пдд Вы естественно не знаете .ну-ну.
10:16:25 20-04-2023
Злобные трамвайщицы снова вышли на тропу войны. Наверно многие попадали в ситуацию, когда вы стоите на развороте или переезде через трамвайные пути. Водительница трамвая вас прекрасно видит. Хорошо если остановится и вас не протаранит, но при этом обязательно подкатит к вам в плотную, и ограничит видимость своим железным капутом, будет трезвонить в трамвайные звонки и сидеть ехидно ухмыляться. А то еще и в форточку орать истошно. Господин Петряшин, вы там как то проводите разъяснительную работу средь своих трамвайщиц, ну или мужиков им чтоль найдите. Нельзя же быть такими злыми и неудовлетворёнными.
10:34:57 20-04-2023
Гость (10:16:25 20-04-2023) Злобные трамвайщицы снова вышли на тропу войны. Наверно мно... Так не останавливайся на переезде и не препятствуй движению трамвая. А для начала вообще не мешает почитать требования ПДД
11:08:00 20-04-2023
Чучмек (10:34:57 20-04-2023) Гость (10:16:25 20-04-2023) Злобные трамвайщицы снова ... Чучмек и в Африке чучмек. Кроме как оленями в упряжке управлять, другого и не знает.
10:39:56 20-04-2023
Гость (10:16:25 20-04-2023) Злобные трамвайщицы снова вышли на тропу войны. Наверно мно... Экстракт валерианы в аптеке. Купите обязательно, вам надо. Жалко, таблеток для поумнения еще не придумали...
10:17:03 20-04-2023
Имел ли водитель трамвая техническую возможность - Сто раз экстренно так внезапно выпрыгнувшему авто водитель трамвая резко тормозил, очень охота выйти и дать по башке таким водятлам что выскакивают перед ОТ, но те быстро сваливают
10:30:20 20-04-2023
В каждый трамвай нужно обязательно поставить видеорегистратор. Потом можно по нему отслеживать, имел ли трамвай возможность путем торможения избежать ДТП или пер до последнего. Это отрезвит "злобных трамвайщиц", о которых писалось выше. Их конечно не много, но процентов 10% есть точно
10:33:15 20-04-2023
ГОСТЬ (10:30:20 20-04-2023) В каждый трамвай нужно обязательно поставить видеорегистрато... В каждом трамвае есть видеорегистратор.
10:38:15 20-04-2023
Пункты 12.4 и 12.5 ПДД запрещают остановку и стоянку на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если это создаст помехи движению трамваев. ----Может кто-нибудь возразит что авто вовсе не создавало помех трамваю и сам трамвай просто неожиданно приземлился рядом на рельсы и не смог затормозить так как он с авиационным уклоном,из первых разработок,ещё недостаточно обкатанных.
11:18:32 20-04-2023
Вот этим пользуются и нещадно долбят автомобили, даже если этого можно было избежать.
11:44:24 20-04-2023
Гость (11:18:32 20-04-2023) Вот этим пользуются и нещадно долбят автомобили, даже если э... Потому что безопаснее въехать в авто со слепым водителем, чем экстренно тормозить и тем самым рисковать пассажирами, которые от такого торможения получат не только испуг.
11:52:04 20-04-2023
Гость (11:18:32 20-04-2023) Вот этим пользуются и нещадно долбят автомобили, даже если э... Уважай другим участников движения, не создавай помех ОТ, просто выполняй ПДД, и будет тебе счастье...
11:57:08 20-04-2023
безопаснее въехать в авто со слепым водителем, чем экстренно тормозить - эт точно.