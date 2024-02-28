Трамвай сошел с путей и вылетел на проезжую часть в Барнауле
О пострадавших в инциденте не сообщается
28 февраля 2024, 21:50, ИА Амител
Трамвай сошел с рельсов на улице Попова в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" – вагон заблокировал крайнюю левую полосу дороги.
Согласно кадрам очевидцев, сам трамвай серьезно пострадал — у него лопнуло стекло и сильно деформировался пол. Причина происшествия пока неизвестна. О наличии в аварии других участников или пострадавших не сообщается.
Ранее в барнаульском "Горэлектротрансе" ответили на претензии горожан, которые пожаловались, что слишком долго ждут транспорт. В МУП сообщили, что не могут выполнять плановое задание по выпуску трамваев на линию из-за нехватки специалистов, большого износа подвижного состава и экстремальных погодных условий в последнее время.
21:56:13 28-02-2024
Ну тесно транваям в Брнео! Хотят транваи на свободу! Им бы скоростную трассу до Алтайки а там глядишь и в Нск рванут!
22:10:41 28-02-2024
Ну хоть теперь начнут рельсы переделывать.
22:39:57 28-02-2024
Гость (22:10:41 28-02-2024) Ну хоть теперь начнут рельсы переделывать. ... Ага щас, размечтались никто ничего не будет переделывать , это вам не СССР.
12:33:31 29-02-2024
Гость (22:10:41 28-02-2024) Ну хоть теперь начнут рельсы переделывать. ... Не начнут.
22:33:02 28-02-2024
на Попова за последнее время не первый раз трамвай с пути спрыгивает, там что за аномалия появилась то? вагон угрохали хороший, жалко, и так их нет.........
20:28:34 29-02-2024
Гость (22:33:02 28-02-2024) на Попова за последнее время не первый раз трамвай с пути сп... чем же он хороший, если у него задница чуть не отвалилась? держалась явно на ста слоях откалупавшейся ПФ-115
22:36:01 28-02-2024
Трамвай сошел в кривой повороте тоесть. Водитель трамвая превысила скорость. Если бы она ехала медленнее не улетел бы трамвай в повороте так далеко. Как гонщики говорят не важно как ты войдёшь в поворот важно как выйдешь.
01:47:27 29-02-2024
Гость (22:36:01 28-02-2024) Трамвай сошел в кривой повороте тоесть. Водитель трамвая пре... У колёс сношены реборды, рельсы давно изнощены... снижение скорости трамваев по отдельным участкам уже не спасает... кризис и скорый коллапс налицо...
11:06:25 29-02-2024
Гость (22:36:01 28-02-2024) Трамвай сошел в кривой повороте тоесть. Водитель трамвая пре... Хорошо, тут поворот, а на Малахова напротив Роснефти прямой участок, а трамвай развернуло почти на 90 градусов - там причина какая была?
Уже на машине страшно по этим улицам ездить, где следующий трамвай слетит?
22:46:44 28-02-2024
Да ничего удивительного, обслуживания ноль, запчастей ноль. Но зато у нас в белом доме тепло и кресла мягкие. Боюсь, что скоро нас погонять, нечем и некем будет руководить.
05:21:29 29-02-2024
Лариска Валерьна (22:46:44 28-02-2024) Да ничего удивительного, обслуживания ноль, запчастей ноль. ... Шу...а, ты ли это?
14:11:30 29-02-2024
Гость (05:21:29 29-02-2024) Шу...а, ты ли это?... Я мил человек, я. Мы тут с Августом переживаем, локти кусаем
14:21:46 29-02-2024
Лариска Валерьна (14:11:30 29-02-2024) Я мил человек, я. Мы тут с Августом переживаем, локти кусаем... Не знаю скорее всего Августа. Давненько уже уволился. Поболее 10 годиков
12:38:26 29-02-2024
Лариска Валерьна (22:46:44 28-02-2024) Да ничего удивительного, обслуживания ноль, запчастей ноль. ... Так в администрации новый сервис, звонишь, берут трубку и называют свое Ф.И.О. полностью. На этом сервис заканчивается, по всем вопросам фактически посылают, говорят ваши проблемы, сами решайте.
22:56:55 28-02-2024
В Барнауле трамваи закончатся быстрее, чем специалисты по их обслуживанию. Мы имеем на сегодняшний день естественную убыль подвижного состава. Я не перестану утверждать, что рельсы не соответствуют ни старым, ни новым трамваям. Старые чехи докатывают свой срок. Городу нужны толковые путейцы, а не эффективные менеджеры. Я призываю к разуму, выправите рельсы, очистите их от наледи. Признайте провальный тендер с белорусами. Купите отечественные трамваи. Горожане вам скажут спасибо!
14:04:36 29-02-2024
Гость (22:56:55 28-02-2024) В Барнауле трамваи закончатся быстрее, чем специалисты по их... Мне ответили так: Российские трамваи слишком дороги
08:22:44 29-02-2024
он еще и развалился почти.
15:20:25 29-02-2024
Гость (14:04:36 29-02-2024) Мне ответили так: Российские трамваи слишком дороги... Посредников пусть убирут