Трамвай сошёл с рельсов в Барнауле

Движение электротранспорта заблокировано

21 апреля 2023, 09:48, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной трамвай сошёл с рельсов, сообщает "Инцидент Барнаул".

Движение трамваев заблокировано в одну сторону.

Отметим, что на Северо-Западной сейчас наблюдается большая пробка в сторону проспекта Калинина. По данным "Яндекс.Карт", длина затора составляет более 1,1 км. На Калинина и Ленина движение также сильно затруднено.

В целом по городу дорожная ситуация оценивается в 6 баллов.