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Трамвай сошёл с рельсов в Барнауле

Движение электротранспорта заблокировано

21 апреля 2023, 09:48, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной трамвай сошёл с рельсов, сообщает "Инцидент Барнаул".

Движение трамваев заблокировано в одну сторону.

Отметим, что на Северо-Западной сейчас наблюдается большая пробка в сторону проспекта Калинина. По данным "Яндекс.Карт", длина затора составляет более 1,1 км. На Калинина и Ленина движение также сильно затруднено. 

В целом по городу дорожная ситуация оценивается в 6 баллов.

Комментарии 3

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Гость

10:25:48 21-04-2023

Это месть за подбитые трамваями автомобили

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Гость

10:40:45 21-04-2023

Гость (10:25:48 21-04-2023) Это месть за подбитые трамваями автомобили... Рельсовая война?

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Гость

14:28:09 21-04-2023

Трамвай явно захотел поехать выше по Ленинскому, но забыл, что рельсов там не ма!

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