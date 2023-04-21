Трамвай сошёл с рельсов в Барнауле
Движение электротранспорта заблокировано
21 апреля 2023, 09:48, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной трамвай сошёл с рельсов, сообщает "Инцидент Барнаул".
Движение трамваев заблокировано в одну сторону.
Отметим, что на Северо-Западной сейчас наблюдается большая пробка в сторону проспекта Калинина. По данным "Яндекс.Карт", длина затора составляет более 1,1 км. На Калинина и Ленина движение также сильно затруднено.
В целом по городу дорожная ситуация оценивается в 6 баллов.
10:25:48 21-04-2023
Это месть за подбитые трамваями автомобили
10:40:45 21-04-2023
Гость (10:25:48 21-04-2023) Это месть за подбитые трамваями автомобили... Рельсовая война?
14:28:09 21-04-2023
Трамвай явно захотел поехать выше по Ленинскому, но забыл, что рельсов там не ма!