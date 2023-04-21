16 новых светофоров появится на улицах Барнаула

Светофоры обойдутся в 224 тысячи рублей

21 апреля 2023, 09:14, ИА Амител

Светофор / Фото: amic.ru

Муниципальное предприятие "Барнаулгорсвет" закупит 16 новых светофоров для краевой столицы. На них потратят 224 тысячи рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Заявка появилась на портале 17 апреля, поставщик на неё уже найден. Подрядчик поставит светофоры Т.1.2 с ТООВ (М) с комплектами крепления. Каждый такой стоит по 14 тысяч рублей. Гарантийный срок их службы – 5 лет, а средний срок службы источника света – 10 лет. Работать электронные регулировщики смогут при температуре от -60°С до +60°С.

Светофоры должны "приехать" в Барнаул через 20 дней с момента заключения контракта. Договор будет действовать до 30 июня 2023 года.

Отметим, что в 2023 году "Барнаулгорсвет" уже два раза закупал светофоры. 17 марта предприятие опубликовало лот на 16 светофоров на 193 тысячи рублей, а 9 февраля – на 10 светофоров на 140 тысяч рублей. Также 22 февраля МУП закупило две стойки для светофоров на 260 тысяч рублей.