16 новых светофоров появится на улицах Барнаула
Светофоры обойдутся в 224 тысячи рублей
21 апреля 2023, 09:14, ИА Амител
Муниципальное предприятие "Барнаулгорсвет" закупит 16 новых светофоров для краевой столицы. На них потратят 224 тысячи рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.
Заявка появилась на портале 17 апреля, поставщик на неё уже найден. Подрядчик поставит светофоры Т.1.2 с ТООВ (М) с комплектами крепления. Каждый такой стоит по 14 тысяч рублей. Гарантийный срок их службы – 5 лет, а средний срок службы источника света – 10 лет. Работать электронные регулировщики смогут при температуре от -60°С до +60°С.
Светофоры должны "приехать" в Барнаул через 20 дней с момента заключения контракта. Договор будет действовать до 30 июня 2023 года.
Отметим, что в 2023 году "Барнаулгорсвет" уже два раза закупал светофоры. 17 марта предприятие опубликовало лот на 16 светофоров на 193 тысячи рублей, а 9 февраля – на 10 светофоров на 140 тысяч рублей. Также 22 февраля МУП закупило две стойки для светофоров на 260 тысяч рублей.
09:20:42 21-04-2023
16 светофоров это 16 светодиодных панелей с тремя кружочками коих на один перекресток идет 8 штук или оборудование для 16 перекрестков?
09:23:06 21-04-2023
когда читаю про то, что что-то нужное появляется за 200 тыщ, а не 200 млн, прям душа радуется! а еще и 16 штук!
09:23:10 21-04-2023
Лучше бы написали куда ставить собираются! Чтобы готовиться!
10:36:25 21-04-2023
Гость (09:23:10 21-04-2023) Лучше бы написали куда ставить собираются! Чтобы готовиться!... Как обычно - туда, где они уже и так не нужны. Лучше бы умные светофоры поставили, которые бы поток мониторили и подстраивались под него.
09:29:47 21-04-2023
224000 / 16 = 14000 Больше похоже на цену одной панели. Максимум на 2 перекрестка... А как гордо звучит - 16 светофоров...