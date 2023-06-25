НОВОСТИПроисшествия

Трамвай сошел с рельсов в Барнауле

Движение вагонов в одну сторону оказалось заблокировано

25 июня 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Трамвай сошел с рельсов на пересечении улиц Попова и Балтийской. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По их словам, обошлось без пострадавших, но продолжить движение вагон не смог – путь в одну сторону оказался заблокирован.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой аварии у ТЦ "Лето" в Барнауле пострадали четыре человека. Одну из машин от удара выбросило с дороги. 

Барнаул

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

14:42:52 25-06-2023

То от жары сходили, а теперь от холода что ли?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров