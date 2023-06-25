Трамвай сошел с рельсов в Барнауле
Движение вагонов в одну сторону оказалось заблокировано
25 июня 2023, 13:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Трамвай сошел с рельсов на пересечении улиц Попова и Балтийской. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По их словам, обошлось без пострадавших, но продолжить движение вагон не смог – путь в одну сторону оказался заблокирован.
Ранее сообщалось, что в результате жесткой аварии у ТЦ "Лето" в Барнауле пострадали четыре человека. Одну из машин от удара выбросило с дороги.
14:42:52 25-06-2023
То от жары сходили, а теперь от холода что ли?