Трамвай сошел с рельсов в Барнауле

Движение вагонов в одну сторону оказалось заблокировано

25 июня 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Трамвай сошел с рельсов на пересечении улиц Попова и Балтийской. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По их словам, обошлось без пострадавших, но продолжить движение вагон не смог – путь в одну сторону оказался заблокирован.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой аварии у ТЦ "Лето" в Барнауле пострадали четыре человека. Одну из машин от удара выбросило с дороги.