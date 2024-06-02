Трамвайный переезд отремонтируют на улице Попова в Барнауле

Вагоны будут ходить по расписанию

02 июня 2024, 11:04, ИА Амител

Трамвай / Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле отремонтируют трамвайный переезд у остановки "Цветочная". Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В Барнауле начнутся ремонтные работы переезда через трамвайные пути. Место – остановка "Цветочная", район дома № 184 по улице Попова.

Ремонтные работы запланированы на период с 3 по 10 июня. Они будут проводиться с 08:00 до 08:00 следующего дня.

Во время ремонта трамваи № 2, 7, 10 продолжат перевозить пассажиров, при этом маршруты и расписание не изменятся. Движение автотранспорта через переезд будет закрыто.