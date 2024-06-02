Трамвайный переезд отремонтируют на улице Попова в Барнауле
Вагоны будут ходить по расписанию
02 июня 2024, 11:04, ИА Амител
Трамвай / Фото: пресс-служба мэрии
В Барнауле отремонтируют трамвайный переезд у остановки "Цветочная". Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
В Барнауле начнутся ремонтные работы переезда через трамвайные пути. Место – остановка "Цветочная", район дома № 184 по улице Попова.
Ремонтные работы запланированы на период с 3 по 10 июня. Они будут проводиться с 08:00 до 08:00 следующего дня.
Во время ремонта трамваи № 2, 7, 10 продолжат перевозить пассажиров, при этом маршруты и расписание не изменятся. Движение автотранспорта через переезд будет закрыто.
12:50:19 02-06-2024
А Исакова-Попова можно тоже!
18:35:28 02-06-2024
Екх (12:50:19 02-06-2024) А Исакова-Попова можно тоже!... Давно пора,уже несколько лет машины разбиваем !
20:16:29 02-06-2024
а Попоав Павловский? там полная задница, все щемяься на встречку в лоб
09:39:06 03-06-2024
Еще бы Попова-Балтийскую сделали, а то на днях там девочка на Платце (вроде бы) в ямке у рельса застряла, ни туда, ни сюда, пробку собрала, еле выползла.
09:56:20 03-06-2024
Оркестр.цветы .торжественный митинг будет ?