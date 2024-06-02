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Трамвайный переезд отремонтируют на улице Попова в Барнауле

Вагоны будут ходить по расписанию

02 июня 2024, 11:04, ИА Амител

Трамвай / Фото: пресс-служба мэрии
Трамвай / Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле отремонтируют трамвайный переезд у остановки "Цветочная". Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В Барнауле начнутся ремонтные работы переезда через трамвайные пути. Место – остановка "Цветочная", район дома № 184 по улице Попова. 

Ремонтные работы запланированы на период с 3 по 10 июня. Они будут проводиться с 08:00 до 08:00 следующего дня.

Во время ремонта трамваи № 2, 7, 10 продолжат перевозить пассажиров, при этом маршруты и расписание не изменятся. Движение автотранспорта через переезд будет закрыто.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 5

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Екх

12:50:19 02-06-2024

А Исакова-Попова можно тоже!

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Гость

18:35:28 02-06-2024

Екх (12:50:19 02-06-2024) А Исакова-Попова можно тоже!... Давно пора,уже несколько лет машины разбиваем !

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Гость

20:16:29 02-06-2024

а Попоав Павловский? там полная задница, все щемяься на встречку в лоб

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Гость

09:39:06 03-06-2024

Еще бы Попова-Балтийскую сделали, а то на днях там девочка на Платце (вроде бы) в ямке у рельса застряла, ни туда, ни сюда, пробку собрала, еле выползла.

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Гость

09:56:20 03-06-2024

Оркестр.цветы .торжественный митинг будет ?

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