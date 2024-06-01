В Барнауле изменили движение трамваев из-за обрыва контактного провода

На месте работает аварийная служба

01 июня 2024, 17:49, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле изменили схему движения трамваев, из-за того что крупногабаритная техника оборвала контактный провод на пересечении проспекта Ленина и улицы Кулагина.

Как сообщили в мэрии, на месте уже работает аварийная служба. На время ремонта движение вагонов организовали следующим образом:

маршрут № 3: Пивзавод – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – ул. Северо-Западная – проспект Калинина – Поток. Назад тем же маршрутом;

Пивзавод – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – ул. Северо-Западная – проспект Калинина – Поток. Назад тем же маршрутом; маршрут № 4: конечная Депо № 1– ул. Анатолия – пр. Красноармейский – площадь Свободы. Обратно тем же маршрутом.

Сроки работ не уточняются.