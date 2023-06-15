Трансформация российской экономики идет быстрее ожиданий, заявила Набиуллина

По словам главы ЦБ, худшие прогнозы не оправдались

15 июня 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Структурная перестройка российской экономики происходит быстрее ожиданий Центробанка, худшие прогнозы не оправдались, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме.

Главным фактором стала "адаптация множества тысяч наших предприятий, которые оказались очень гибкими, проворными, а правительство и Центральный банк поддержали стабильность", приводит ее слова ТАСС.

ПМЭФ-2023 проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Участвуют в нем не только российские политики и бизнесмены, но также и делегаты более чем из 100 стран: Китая, Индии, Вьетнама и многих других.

Ранее Набиуллина рассказала, когда российская экономика вернется к докризисному уровню.