Трансформация российской экономики идет быстрее ожиданий, заявила Набиуллина
По словам главы ЦБ, худшие прогнозы не оправдались
15 июня 2023, 15:35, ИА Амител
Структурная перестройка российской экономики происходит быстрее ожиданий Центробанка, худшие прогнозы не оправдались, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме.
Главным фактором стала "адаптация множества тысяч наших предприятий, которые оказались очень гибкими, проворными, а правительство и Центральный банк поддержали стабильность", приводит ее слова ТАСС.
ПМЭФ-2023 проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Участвуют в нем не только российские политики и бизнесмены, но также и делегаты более чем из 100 стран: Китая, Индии, Вьетнама и многих других.
Ранее Набиуллина рассказала, когда российская экономика вернется к докризисному уровню.
15:43:24 15-06-2023
А Набиуллина из какой страны?
16:57:32 15-06-2023
Гость (15:43:24 15-06-2023) А Набиуллина из какой страны?... Московии
15:56:15 15-06-2023
А экономика то и не в курсе, про что там унылая тётя заявила.
16:34:32 15-06-2023
А перестройка все идет и идет по плану
16:54:47 15-06-2023
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Нужно двигаться в сторону приватизации, в стране есть активы, которые можно приватизировать "без ущерба стратегическим интересам", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ. "Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам", - сказала она.
16:56:51 15-06-2023
Это не адаптация а деградация. А ещё она сказала что инфляция будет теперь стабильной и высокой. Так что готовьтесь.
18:25:57 15-06-2023
Задача Набиулиной хоть как-то удержать экономику в стагнации и у нее это получается.
20:55:38 15-06-2023
Прогнозы были очень плохие.Но они не совсем оправдались.И трансфомация российской экономики проходит быстрее ожиданий,то есть не так уж и сильно тормозится.Думали что будет хуже,ан нет.Короче,снова ошиблись.
09:10:29 16-06-2023
Это уже крутое пике!