Трансляцию звуковой рекламы запретили барнаульскому "Сити-центру"
Соответствующее предписание выдала антимонопольная служба
28 марта 2025, 17:00, ИА Амител
Антимонопольная служба Алтайского края признала нарушителем закона о рекламе ООО Торговый дом "ДВС". Компания транслировала звуковые рекламные видеоролики на экране возле "Сити-центра". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как пояснили в УФАС, распространение звуковой рекламы с помощью оборудования, которое расположено на сооружениях, запрещено вне зависимости от уровня ее громкости.
"Согласно законодательству, распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на сооружениях, не допускается. Запрет на распространение такой звуковой рекламы действует независимо от уровня ее громкости", – рассказали представители ведомства.
Компании выдали предписание о прекращении трансляции ненадлежащей рекламы. Теперь ее показывают на экране без звука.
18:06:04 28-03-2025
а почему звуковая реклама запрещена ?
Поясните !
20:26:56 28-03-2025
А когда закроется Бахетле расположенное в подвале этого здания? Лет 15 назад подвал СИТИ-ЦЕНТРА где хранились документы ООО ДВС были затоплены канализацией здания. Возможно и каловыми массами. Документации ООО ДВС была уничтожена тогда. Об этом в арбитражном суде Алтайского края неоднократно заявляли представители ООО ДВС. Канализационное затопление в подвале устранили, откачали, почистили. Потом туда заехал продуктовый магазин. Санэпедемстанцию бы туда направили для приличия. Можно ли там после затопления торговать продуктами?
21:21:52 28-03-2025
Гость (20:26:56 28-03-2025) А когда закроется Бахетле расположенное в подвале этого здан... Не надо его закрывать! Мы готовы в магазин, по колено в "нем", идти. Бахетле - это статус!!! Это вам не желто-зеленые забегаловки в каждом доме.
13:58:33 29-03-2025
Мажорик первомайский (21:21:52 28-03-2025) Мы готовы в магазин, по колено в "не... Да какой там статус? В чем он выражается? То что ленивцы с трепетом туда идут закупиться хавчиком непонятного происхождения, а потом несколько раз бегать в туалет к белому брату с неожиданностями? Самому можно готовить намного лучше, вкуснее и с меньшими расходами. Про желто-зеленых тоже ничего положительного сказать не могу, но речь идет о столовке для понторезов, находящейся в подвальном помещении.
07:59:14 29-03-2025
Гость (20:26:56 28-03-2025) А когда закроется Бахетле расположенное в подвале этого здан... нищеброды заголосили. в марию ра иди
09:01:52 29-03-2025
Гость (20:26:56 28-03-2025) А когда закроется Бахетле расположенное в подвале этого здан...
Каловые массы у тебя в голове от рождения.И ведь такие люди живут, на работу ходят и там еще что-то делают.
08:04:02 29-03-2025
Это хорошо. Ещё бы внутри магазинов перестали уши терзать.