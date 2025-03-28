Трансляцию звуковой рекламы запретили барнаульскому "Сити-центру"

Соответствующее предписание выдала антимонопольная служба

28 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Рекламный щит / Фото: unsplash.com

Антимонопольная служба Алтайского края признала нарушителем закона о рекламе ООО Торговый дом "ДВС". Компания транслировала звуковые рекламные видеоролики на экране возле "Сити-центра". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в УФАС, распространение звуковой рекламы с помощью оборудования, которое расположено на сооружениях, запрещено вне зависимости от уровня ее громкости.

"Согласно законодательству, распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на сооружениях, не допускается. Запрет на распространение такой звуковой рекламы действует независимо от уровня ее громкости", – рассказали представители ведомства.

Компании выдали предписание о прекращении трансляции ненадлежащей рекламы. Теперь ее показывают на экране без звука.