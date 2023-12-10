Транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки самолетов в Барнауле

Деятельность служб аэропортов проверяют на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов

10 декабря 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки самолетов в барнаульском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за долгой заправки более чем на четыре часа задержали самолеты авиакомпаний "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "Ред Вингс".

Прокуратура проверяет службы аэропорта на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

Также выясняют обстоятельства организации воздушной перевозки группы из 22 детей с вылетом из Барнаула в Новосибирск.