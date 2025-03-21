Трассу Барнаул — Бийск временно перекрыли из-за возгорания спецтранспорта

Сейчас движение уже восстановлено

21 марта 2025, 22:35, ИА Амител

Инцидент на трассе Барнаул — Бийск / Фото: "Инцидент Барнаул

Трассу Барнаул – Бийск перекрывали из-за неисправности спецтранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, при движении по трассе в районе Баюновских Ключей у машины произошла поломка, из-за чего загорелась ходовая.

На месте работают оперативные службы. Движение по трассе удалось запустить через 40 минут. Согласно кадрам, опубликованным в паблике "Инцидент Барнаул", на тушения пожара приезжали сотрудники МЧС.