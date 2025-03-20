В Алтайском крае закрыли последнюю ледовую переправу

Спасатели призвали не выходить и не выезжать на лед

20 марта 2025, 16:16, ИА Амител

Ледовая переправа / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае не осталось ледовых переправ, сообщили в МЧС региона.

20 марта из-за потепления последнюю функционировавшую ледовую дорогу перекрыли в Быстроистокском районе от села Быстрый Исток до села Акутиха.

Ранее в этот же день также закрыли три переправы.

Спасатели призвали не выходить и не выезжать на лед, а в случае происшествий звонить по номеру 112.