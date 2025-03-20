В Алтайском крае закрыли последнюю ледовую переправу
Спасатели призвали не выходить и не выезжать на лед
20 марта 2025, 16:16, ИА Амител
Ледовая переправа / Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае не осталось ледовых переправ, сообщили в МЧС региона.
20 марта из-за потепления последнюю функционировавшую ледовую дорогу перекрыли в Быстроистокском районе от села Быстрый Исток до села Акутиха.
Ранее в этот же день также закрыли три переправы.
Спасатели призвали не выходить и не выезжать на лед, а в случае происшествий звонить по номеру 112.
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