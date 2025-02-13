Трассу от Барнаула до Поспелихи перекрыли для грузовиков и автобусов

Это связано с ухудшением погодных и дорожных условий

13 февраля 2025, 18:16, ИА Амител

Метель на трассе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном временно ограничили движение для грузовиков и автобусов. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

"В связи с ухудшением погодных и дорожных условий и в целях снижения рисков возникновения ДТП временно ограничено движение для грузового и пассажироперевозящего транспорта", – сказано в сообщении.

Движение ограничено на участке от Барнаула до Поспелихи, отметили в ГАИ.

Ранее из-за непогоды ограничили движение грузовиков и пассажироперевозящего транспорта на Чуйском тракте.