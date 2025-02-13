Участок Чуйского тракта перекрыли для автобусов и грузовиков из-за непогоды

Ограничение ввели от кафе "Облепиха" в Первомайском районе до кафе "Заря" в Бийске

13 февраля 2025, 12:08, ИА Амител

Фото: Julian Wirth / unsplash.com

В Алтайском крае из-за непогоды ограничили движение грузовиков и пассажироперевозящего транспорта на Чуйском тракте, сообщили в МЧС.

Ограничение ввели с 12:00 на участке от 213 до 345 км – от кафе "Облепиха" в Первомайском районе до кафе "Заря" в Бийске.

Как долго будет перекрыт участок для этих видов транспорта, не уточняется.

По прогнозу синоптиков, днем 13 февраля и в первой половине ночи 14 февраля в крае ожидается сильный снег, метели и усиление ветра до 22 м/с.