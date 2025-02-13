Участок Чуйского тракта перекрыли для автобусов и грузовиков из-за непогоды
Ограничение ввели от кафе "Облепиха" в Первомайском районе до кафе "Заря" в Бийске
13 февраля 2025, 12:08, ИА Амител
Фото: Julian Wirth / unsplash.com
В Алтайском крае из-за непогоды ограничили движение грузовиков и пассажироперевозящего транспорта на Чуйском тракте, сообщили в МЧС.
Ограничение ввели с 12:00 на участке от 213 до 345 км – от кафе "Облепиха" в Первомайском районе до кафе "Заря" в Бийске.
Как долго будет перекрыт участок для этих видов транспорта, не уточняется.
По прогнозу синоптиков, днем 13 февраля и в первой половине ночи 14 февраля в крае ожидается сильный снег, метели и усиление ветра до 22 м/с.
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