Трассу в Алтайском крае перекроют 11 октября из-за военных колонн
Движение на участке будут ограничивать дважды за день
10 октября 2024, 19:04, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/743087
В Алтайском крае из-за движения военных колонн дважды перекроют участок трассы. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Дважды за день ограничат движение на участке ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – СНТ "Горизонт":
– с 08:30 до 09:00;
– с 15:00 до 15:30.
В ГАИ призвали водителей с пониманием отнестись к ситуации. Отмечается, что маршрут и время сопровождения колонн могут быть изменены.
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