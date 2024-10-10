Трассу в Алтайском крае перекроют 11 октября из-за военных колонн

Движение на участке будут ограничивать дважды за день

10 октября 2024, 19:04, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/743087

В Алтайском крае из-за движения военных колонн дважды перекроют участок трассы. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Дважды за день ограничат движение на участке ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – СНТ "Горизонт":

– с 08:30 до 09:00;

– с 15:00 до 15:30.

В ГАИ призвали водителей с пониманием отнестись к ситуации. Отмечается, что маршрут и время сопровождения колонн могут быть изменены.