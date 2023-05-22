Трассу в Алтайском крае перекроют из-за военных 22 мая

Ограничение продлится три часа

22 мая 2023, 11:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 22 мая перекроют трассу из-за движения военных, сообщили в региональном ГУ МВД.

Ограничение затронет все виды транспорта с 16:00 до 19:10 на автодороге н.п. Б. Ключи – Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Фирсово – н.п. Бобровка – н.п. Рассказиха.

В ведомстве подчёркивают: маршрут и время сопровождения военной техники могут быть изменены. Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам.

Напомним, в Алтайском крае 22 мая из-за военных перекроют участок трассы ещё и ночью.