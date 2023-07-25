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Трава загорелась из-за газового баллона в палаточном лагере на Алтае

Пострадавших нет

25 июля 2023, 14:46, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Трава загорелась в палаточном лагере возле села Светлое в Завьяловском районе Алтайского края, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Отдыхающие остановились на территории между соленым и пресным озерами и готовили пищу на портативной газовой плите. При использовании газового баллона произошел выброс пламени и трава загорелась. К приезду пожарных пламя сильно распространилось.

"На тушении пожара было задействовано четыре человека личного состава на двух автоцистернах подразделения МЧС России из Завьялово, два человека из добровольной пожарной дружины и четыре человека из патрульно-маневренной группы сельсовета. Проводилась опашка с целью недопущения дальнейшего распространения огня", – рассказали в ведомстве.

Огонь потушили на площади 800 "квадратов". Обошлось без пострадавших. Виновнику произошедшего выписали штраф.

Алтайский край Пожары Происшествия

Комментарии 1

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Гость

15:04:24 25-07-2023

у всех автомобилистов ( а там таких под сотню стоит) есть огнетушитель, и пламя гасится тряпками, одеялами... все сидели смотрели как выгорает трава?

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