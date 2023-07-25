Трава загорелась из-за газового баллона в палаточном лагере на Алтае
Пострадавших нет
25 июля 2023, 14:46, ИА Амител
Трава загорелась в палаточном лагере возле села Светлое в Завьяловском районе Алтайского края, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Отдыхающие остановились на территории между соленым и пресным озерами и готовили пищу на портативной газовой плите. При использовании газового баллона произошел выброс пламени и трава загорелась. К приезду пожарных пламя сильно распространилось.
"На тушении пожара было задействовано четыре человека личного состава на двух автоцистернах подразделения МЧС России из Завьялово, два человека из добровольной пожарной дружины и четыре человека из патрульно-маневренной группы сельсовета. Проводилась опашка с целью недопущения дальнейшего распространения огня", – рассказали в ведомстве.
Огонь потушили на площади 800 "квадратов". Обошлось без пострадавших. Виновнику произошедшего выписали штраф.
15:04:24 25-07-2023
у всех автомобилистов ( а там таких под сотню стоит) есть огнетушитель, и пламя гасится тряпками, одеялами... все сидели смотрели как выгорает трава?