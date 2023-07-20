В Яровом при взрыве газа на пляже пострадала семья туристов из Кузбасса

Семья из семи человек готовила пищу на портативной газовой колонке

20 июля 2023, 13:03, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после взрыва баллонов с газом на пляже, в результате которого несколько человек получили серьезные ожоги, сообщает региональный СК.

Напомним, инцидент произошел в Яровом днем 19 июля. Взорвались портативные газовые баллоны. Трое пострадавших, в том числе двое детей, находятся в реанимации с ожогами от 20 до 40% поверхности тела.

"Семья из семи человек, трое из которых несовершеннолетние, приехали из Кемеровской области и остановились в палаточном лагере. При приготовлении пищи на портативной газовой колонке произошел хлопок", – рассказали в СК.

По данным ведомства, всего пострадали пятеро человек – двое взрослых и трое детей.

Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.