В Яровом при взрыве газа на пляже пострадала семья туристов из Кузбасса
Семья из семи человек готовила пищу на портативной газовой колонке
20 июля 2023, 13:03, ИА Амител
В Алтайском крае возбудили уголовное дело после взрыва баллонов с газом на пляже, в результате которого несколько человек получили серьезные ожоги, сообщает региональный СК.
Напомним, инцидент произошел в Яровом днем 19 июля. Взорвались портативные газовые баллоны. Трое пострадавших, в том числе двое детей, находятся в реанимации с ожогами от 20 до 40% поверхности тела.
"Семья из семи человек, трое из которых несовершеннолетние, приехали из Кемеровской области и остановились в палаточном лагере. При приготовлении пищи на портативной газовой колонке произошел хлопок", – рассказали в СК.
По данным ведомства, всего пострадали пятеро человек – двое взрослых и трое детей.
Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
15:59:35 20-07-2023
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