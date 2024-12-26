Травмированный бийчанин избил медика в автомобиле скорой помощи
Со слов врача, пациент был пьян
26 декабря 2024, 17:45, ИА Амител
Житель Бийска избил врача скорой помощи в автомобиле, который вез его в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе городской ССМП.
Ночью в городскую больницу № 2 обратился мужчина с жалобами на различные травмы. Дежурный врач-терапевт осмотрела его и решила, что пациента нужно доставить в травмпункт Центральной городской больницы. Для этого была вызвана бригада скорой помощи.
По пути в медучреждение больной внезапно набросился на фельдшера, находившегося в машине. Мужчина нанес врачу физический вред.
"Как пояснил сам фельдшер, пациент находился в состоянии опьянения. По факту инцидента написано заявление. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося", – рассказал главврач Станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов.
18:40:15 26-12-2024
Сотряс за неделю лечится.
К старому НГ будет как новенький.
20:23:27 26-12-2024
Давно уже пора ввести - нападение на врача/фельдшера - срок. Не пропустил скорую - полтора года пешком походишь. Вызов по надуманной причине - первый раз предупреждение, второй - штраф тысяч 50. не поняли - на этот адрес в течение года не ездим, есть проблема - везите сами. Требуют бахилы надеть - разворачиваемся и уходим, помощь тут не нужна. Если нужна реальная помощь - я хоть красную дорожку перед ними готов расстелить, лишь-бы быстрее. Поклон Вам,жаль что 99% людей этого не понимают(
22:25:07 26-12-2024
Медики зачастую сами провоцируют.
09:14:10 27-12-2024
Гость (22:25:07 26-12-2024) Медики зачастую сами провоцируют.... каким образом? дверь пинком открывают? укольчик не вкусный ставят?
09:20:50 27-12-2024
Гость (09:14:10 27-12-2024) каким образом? дверь пинком открывают? укольчик не вкусный ... Да это ж классика - у подобных товарищей всегда будет виноват не преступник, а жертва. Но да, тут виктимблейминг вышел прямо на новый уровень, обычно так рассуждают о женщинах - "самадуравиновата".
15:25:33 27-12-2024
в бригаде медиков должен быть вышибала как раз для таких случаев
иначе так врачей не останется