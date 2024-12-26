Травмированный бийчанин избил медика в автомобиле скорой помощи

Со слов врача, пациент был пьян

26 декабря 2024, 17:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Бийска избил врача скорой помощи в автомобиле, который вез его в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе городской ССМП.

Ночью в городскую больницу № 2 обратился мужчина с жалобами на различные травмы. Дежурный врач-терапевт осмотрела его и решила, что пациента нужно доставить в травмпункт Центральной городской больницы. Для этого была вызвана бригада скорой помощи.

По пути в медучреждение больной внезапно набросился на фельдшера, находившегося в машине. Мужчина нанес врачу физический вред.